فاجىء الممثلين .. محمد صلاح فى موقع تصوير مسلسل كامل العدد 3 l شاهد

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو من موقع تصوير الجزء الثالث من مسلسل “ كامل العدد ” ، وهم يجرون مكالمة فيديو مع اللاعب المصري العالمي محمد صلاح .

وكان محمد صلاح قد أبدي إعجابة الشديد العام الماضي ، بالموسم الثاني من مسلسل “ كامل العدد ”.

ويشهد الجزء الثالث من المسلسل انضمام عدد من النجوم الجدد، منهم حسين فهمي، إنجي المقدم، أحمد عبد الوهاب، عمرو صالح، ويوسف عمر.

"كامل العدد" من بطولة دينا الشربيني ، شريف سلامة، بدرة، إسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، وعدد آخر من النجوم. العمل من تأليف رنا أبو الريش، ويسر طاهر.

وتضمن البرومو الدعائي لمسلسل كامل العدد ، مشهد رومانسي بين بطلي المسلسل (الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة)، فظهرا الثنائي وهما ينتقلان إلى بيت العائلة ويتبادلان عبارات الحب، كذلك تضمن البرومو مشهد رمضاني يجمع أبطال العمل (حسين فهمي، إسعاد يونس، ميمي جمال)، على مائدة إفطار واحدة.



