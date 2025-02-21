مسلسلات رمضان 2025.. أحمد أمين نشال ومناضل في البرومو الجديد لـ مسلسل النص

طرحت قناة ON E الفضائية، برومو جديد لـ مسلسل النص، للفنان أحمد أمين، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2025.

وتضمن برومو مسلسل النص لـ أحمد أمين، مشاهد خاطفة تبرز الشخصية التي يلعبها خلال الأحداث، وهي النشال الذي يتحول الى مناضل شعبي ضد الإنجليز.

مسلسل النص

نشرت الصفحة الرسمية لقناة dmc على موقع فيسبوك عددا من صور كواليس مسلسل “النص” من بطولة أحمد أمين وصدقي صخر والذى من المقرر طرحه فى الماراثون الرمضاني 2025.

أبطال مسلسل النص

مسلسل النص مأخوذ من رواية مذكرات نشال وتدور أحداثه فى إطار 15 حلقة ، ومن بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.

أعمال أحمد أمين

وشارك الفنان أحمد أمين فى مسلسل ساعته وتاريخه الذى عرض مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا.

ومسلسل “ساعته وتاريخه” قدم مواهب ونجوم برنامج "كاستنج" الذي يقدمه المخرج عمرو سلامة، الذي تعرضه قناة "dmc"، فيما يدور المسلسل في إطار من التشويق حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة.

وشارك الفنان أحمد أمين فى ماراثون رمضان 2023 بمسلسل “الصفارة” حيث حقق نجاحا جماهيريا كبيرا ومسلسل "الصفارة" مكون من 15 حلقة، من إخراج علاء إسماعيل، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والكوميديا، ويشارك في بطولته إنعام سالوسة وطه الدسوقي وسامية الطرابلسي، محمود البزاوي، آية سماحة.

المسلسل من تأليف ورشة كتابة: سارة هجرس ، شريف عبدالفتاح ، عبدالرحمن جاويش، إنتاج: سعدي جوهر.