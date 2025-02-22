بعمل بلوك .. عبير صبري : هذه طقوسي في رمضان l خاص

تخوض الفنانة عبير صبري الماراثون الرمضاني القادم بمسلسل الحلانجي ، والذي تتعاون فيه مع الفنان محمد رجب .

وكشف الفنانة عبير صبري لـ صدي البلد عن طقوسها خلال شهر رمضان الكريم قائلة : طقوس رمضان هي الفطار مع أهلي والصيام وصلاه التراويح واي طاعة تقربني من الله .

وتابعت عبير صبري : بالتأكيد سأحرص علي متابعة المسلسلات واتمني للجيع النجاح .

وعن تعاملها مع السوشيال ميديا تقول عبير صبري : احرص علي التواجد والمتابعة من خلال صفحاتي علي مواقع التواصل الإجتماعي ، اي تعليق خارج علي السوشيال ميديا بعمل بلوك .

مسلسل "الحلانجي" من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم محمد رجب، عبير صبري، أيتن عامر، محمد لطفي، محمود قابيل، إبراهيم السمان، أحمد وفيق، وطارق صبري.

ويُعد المسلسل من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني 2025، حيث يجمع بين الكوميديا والتشويق والدراما الاجتماعية، مع توقعات كبيرة بتحقيق نجاح واسع عند عرضه.

يجسد محمد رجب في المسلسل شخصية "حلانجي"، وهي شخصية متلوّنة بعيدًا عن صورة البطل الشعبي التقليدي. يظهر رجب في دور لص سيارات يخدع أسرته بمظهره، حيث يظن الجميع أنه يعيش حياة كريمة، بينما يخفي عنهم حقيقته كمحتال محترف، ومع تطور الأحداث، تظهر مفاجآت درامية تشعل الحبكة.

آخر أعمال عبير صبري

الجدير بالذكر أن آخر أعمال عبير صبري كان مسلسل "حدوتة منسية"، الذي شاركت فيه مع نخبة من النجوم، بينهم سوسن بدر، أحمد فهيم، محمد علي رزق، هشام إسماعيل، محمود حجازي، نانسي صلاح، حسن عبد الله، أمير صلاح الدين، ريم سامي، أحمد صيام، دعاء حكم، ومحمد عزمي.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين، وقد حظي بإشادة واسعة من الجمهور والنقاد.