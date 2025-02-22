حمادة هلال : ألفت جزء من أغنية محمد نبينا داخل الروضة الشريفة

حل الفنان حمادة هلال ضيفا علي برنامج “ ضيفي ” ، مع الإعلامي معتز الدمرداش ، والمذاع عبر قناة الشرق .

وقال حماده هلال : " الزواج فى سن صغير أحسن بكتير، هي طبعًا مكنتش دي طموحاتي، وأول ما قابلت مراتي في وقت الخطوبة، وقابلت أهلها اللي هما أحسن أهل في الدنيا، وبعتبرهم أهلي وأخواتي".

وتابع: "أول حاجة قولتلها إحنا الخطوبة أقل حاجة 5 أو 6 سنين علشان عندي مستقبل، بعدها بـ 6 شهور اتجوزنا، الكلام ده كانت هي لسه في الثانوية، بعد ما خلصت الثانوية ودخلت الجامعة قولتلها انتي تتخرجي ونتجوز، مكملتش نص السنة كنا متجوزين، الحمد لله".

وعن أغنية محمد نبينا قال : ألفت جزء من أغنية "محمد نبينا " داخل الروضة الشريفة



كنت بتمنى أعمل أغنية لسيدنا النبي ، وتترجم لجميع اللغات، وربنا كرمني بأغنية ، "محمد نبينا" واترجمت للغات كتير".



أستكمل حماده هلال : كوبليه أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه"، ألفته جوا الروضة الشريفة، وأيمن بهجت قمر قال مش هغيره".

