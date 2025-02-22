مواجهة ساخنة اليوم بين الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري

يستعد قطبا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، لخوض مواجهة جديدة ويواجه النادي الأهلي فريق الزمالك في السابعة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة، في قمة الدوري المصري الممتاز، ضمن الجولة الخامسة عشرة من المسابقة، حيث تترقب الجماهير مباراة مثيرة تحمل الكثير من التنافس.

صراع الحراس: الشناوي vs عواد

يعد الحارس محمد الشناوي من الركائز الأساسية في تشكيلة الأهلي، حيث خاض 316 مباراة مع الفريق، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 175 مباراة، بينما استقبل أهدافًا في 198 مواجهة. وعلى صعيد مباريات القمة، شارك في 12 لقاء، حقق خلالها 7 انتصارات، وتعادل مرتين، وتلقى 3 هزائم، وكان له دور بارز في بطولات كبرى مثل دوري أبطال إفريقيا 2020 والسوبر المصري 2018.

في المقابل، يمثل محمد عواد عنصرًا هامًا في صفوف الزمالك، إذ خاض 124 مباراة، تمكن خلالها من الحفاظ على نظافة شباكه في 57 مواجهة، فيما استقبل أهدافًا في 103 مباريات. أما في لقاءات القمة، فقد شارك في 10 مباريات، فاز في 3، وتعادل في 2، وخسر 5، ورغم ذلك يظل أحد الحراس القادرين على تقديم أداء مميز.

ترتيب الفريقين في الدوري

يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر، بعد تحقيقه 9 انتصارات و5 تعادلات دون أي هزيمة. أما الزمالك، فيحتل المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بعدما فاز في 8 مباريات، وتعادل في 3، وخسر مثلها.

وكالعادة، تحمل مواجهات القمة طابعًا خاصًا، حيث يسعى كل فريق لإثبات تفوقه وإسعاد جماهيره، في مباراة تعد الأهم والأقوى في إفريقيا والشرق الأوسط.

القنوات الناقلة لمباراة قمة الأهلي والزمالك

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك ضد الأهلي في بث مباشر عبر شاشة قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" موسم 2024-2025.

كما تنقل قناة Time Sportsالمواجهة عبر البث الأرضي، فيما تبث قناة الأهلي استديو تحليلي قبل وبعد المباراة.

القيمة السوقية لـ الأهلي والزمالك في مباراة القمة

يتفوق الأهلي في القيمة السوقية على غريمه التقليدي الزمالك في القمة 129، وتبلغ قيمة المارد الأحمر 33.9 مليون يورو، بينما قيمة الفارس الأبيض تبلغ 15.55 مليون يورو.

واللاعب الأعلى قيمة تسويقية في المباراة هو أحمد سيد زيزو نجم القلعة البيضاء بـ4 مليون يورو

وأسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم مباراة الأهلي والزمالك، للحكم النرويجي، إسبين إسكوس، ويعاونه جان إيريك إنجان كمساعد أول، وإسحاق باشيفكين كمساعد ثاني، فيما يكون عثمان إسلام حكمًا رابعًا، بينما يكون توم هارالد هاجن حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده كريستوفر هاجينس.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر، بيراميدز، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

