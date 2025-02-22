مباراة الأهلي والزمالك.. من يتفوق بالهجوم إمام عاشور أم دونجا؟

ساعات تفصلنا عن مباراة القمة، التي ستجمع القطبين الأهلي والزمالك، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" موسم 2024-2025. يتولى التعليق على اللقاء الثنائي أيمن الكاشف ومؤمن حسن.

كما تنقل قناة Time Sports المواجهة عبر البث الأرضي، فيما تبث قناة الأهلي استديو تحليلي قبل وبعد المباراة.

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خلال لقاء القمة سيترقب الجمهور، مباراة خاصة بين إمام عاشور لاعب الأهلي، ونبيل عماد دونجا لاعب الزمالك ثنائي خط الوسط.

وعادة ما يقارن الجمهور بين اللاعبين، كما أن كلاهما يتواجدان في منطقة إثارة الجدل، سواء بالتصريحات أو بطريقة الاحتفالات عقب الفوز أو تسجيل الأهداف، لذلك يترقب الجمهور مواجهتهما، خلال لقاء القمة.

وأسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم مباراة الأهلي والزمالك، للحكم النرويجي، إسبين إسكوس، ويعاونه جان إيريك إنجان كمساعد أول، وإسحاق باشيفكين كمساعد ثاني، فيما يكون عثمان إسلام حكمًا رابعًا، بينما يكون توم هارالد هاجن حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده كريستوفر هاجينس.



ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر، بيراميدز، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة. ويأمل في استعادة توازنه بعد تعادله الأخير أمام بتروجيت.

المواجهة تحمل أهمية كبيرة للطرفين، حيث يسعى الأهلي لتعزيز فرصه في الصدارة، فيما يبحث الزمالك عن العودة بقوة للمنافسة، مما يجعل اللقاء مرتقبًا ومثيرًا كعادته

القيمة السوقية لـ الأهلي والزمالك في مباراة القمة



يتفوق الأهلي في القيمة السوقية على غريمه التقليدي الزمالك في القمة 129، وتبلغ قيمة المارد الأحمر 33.9 مليون يورو، بينما قيمة الفارس الأبيض تبلغ 15.55 مليون يورو.

واللاعب الأعلى قيمة تسويقية في المباراة هو أحمد سيد زيزو نجم القلعة البيضاء بـ4 مليون يورو.



