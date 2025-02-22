تشكيل الأهلي أمام الزمالك من وجهة نظر سيد عبد الحفيظ

كشف سيد عبدالحفيظ عن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي من وجهة نظره، مشيرًا إلى أنه يفضل الدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، نظرًا لخبرته الكبيرة ودوره القيادي داخل الملعب.

أما في خط الدفاع، فيرى أن التشكيلة المثالية تضم الثلاثي أشرف داري، رامي ربيعة، ومحمد هاني، إلى جانب الدفع بحسين الدبيس كظهير أيسر لتعويض الغيابات وإضافة المزيد من الحيوية للجهة اليسرى.

وفي خط الوسط، يعتقد عبدالحفيظ أن الثنائي مروان عطية وأكرم توفيق سيكون لهما دور محوري في التوازن الدفاعي والهجومي، مع منح إمام عاشور حرية التحرك وصناعة اللعب. كما رشح محمد عبد الله للعب دور صانع الألعاب، مستفيدًا من مهاراته الفردية ورؤيته الجيدة للملعب.

أما في الهجوم، فقد وقع اختياره على الثنائي جراديشار وحسين الشحات، حيث يرى أن الأول يمتلك قدرات تهديفية عالية، بينما يجيد الثاني اللعب على الأطراف والانطلاقات السريعة، مما يمنح الفريق حلولًا متنوعة في النواحي الهجومية.

يؤمن عبدالحفيظ بأن هذه التشكيلة قادرة على تقديم أداء قوي وتحقيق نتائج إيجابية، خاصة مع اعتمادها على مزيج من الخبرة والشباب، مما يضمن التوازن والتنافسية في المباريات المقبلة.

ويواجه النادي الأهلي فريق الزمالك في السابعة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم مباراة الأهلي والزمالك، للحكم النرويجي، إسبين إسكوس، ويعاونه جان إيريك إنجان كمساعد أول، وإسحاق باشيفكين كمساعد ثاني، فيما يكون عثمان إسلام حكمًا رابعًا، بينما يكون توم هارالد هاجن حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده كريستوفر هاجينس.



ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر، بيراميدز، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة.



القنوات الناقلة لمباراة قمة الأهلي والزمالك



يمكن مشاهدة مباراة الزمالك ضد الأهلي في بث مباشر عبر شاشة قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" موسم 2024-2025.

كما تنقل قناة Time Sportsالمواجهة عبر البث الأرضي، فيما تبث قناة الأهلي استديو تحليلي قبل وبعد المباراة.



القيمة السوقية لـ الأهلي والزمالك في مباراة القمة



يتفوق الأهلي في القيمة السوقية على غريمه التقليدي الزمالك في القمة 129، وتبلغ قيمة المارد الأحمر 33.9 مليون يورو، بينما قيمة الفارس الأبيض تبلغ 15.55 مليون يورو.

واللاعب الأعلى قيمة تسويقية في المباراة هو أحمد سيد زيزو نجم القلعة البيضاء بـ4 مليون يورو.

