إيمان العاصي تستعرض أناقتها بملابس كاجوال | شاهد

حرصت الفنانة إيمان العاصي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

تألقت إيمان العاصي بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز واسع مع جاكت فرو باللون الأسود، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أنتعلت إيمان العاصي حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، ولم تظهر بـ أي إكسسوارات أو مجوهرات مما كشف عن ذوقها البسيط.

ومن الناحية الجمالية، بدت إيمان العاصي بخصلات شعرها القصير المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي مقطع فيديو لها ترقص فيه على أغنية "بنت الجيران" عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وكتبت إيمان العاصي على الفيديو قائلة: "سكر محلي محطوط علي كريمة ".

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير