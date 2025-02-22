قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كتائب القسام تنكس أسلحة إسرائيلية غنمتها من جيش الاحتلال
مباراة القمة.. بيسيرو يستقر على الدفع بسيف الجزيري لقيادة اجوم الزمالك
أبو الغيط: قوات الاحتلال ارتكبت جرائم غير مسبوقة في قطاع غزة
فوز شادي خليفة ومحمد المرغني في انتخابات نادي قضاة مصر
هشام السيد.. لماذا قررت القسام تسليمه دون مراسم في مدينة غزة؟
فوز المستشار أبو الحسين قايد بمنصب رئيس نادي قضاة مصر
7 غيابات تضرب الزمالك أمام الأهلي اليوم.. هل تؤثر على الأداء؟
نفوق 5000 كتكوت.. الحماية المدنية تخمد نيران مزرعة دواجن بالمحلة
مقاتل مبتور اليد والقدم من كتائب القسام يشارك في مراسم الإفراج عن الأسرى
يتعاطى مخدرات..حبس السائق المتهم بمصرع مستشارى محافظ جنوب سيناء
الأقدم على الإطلاق.. طيور منقرضة تكشف أصل القارة القطبية| ما القصة؟
اصرت علي مواصلة العمل رغم وفاة والدتها ..وزير الصحة يشكر طبيبة اشمون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد واقعة حمو بيكا.. كيف واجه القانون جرائم حيازة الأسلحة البيضاء؟

الحبس
الحبس
محمد الشعراوي

بدأت محكمة جنح قصر النيل، اليوم نظر أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض في قصر النيل.

وتغيب مؤدي المهرجانات الشهير "حمو بيكا" عن أولى جلسات نظر مُحاكمته في جنحة السلاح.

وكانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار عمرو عوض، أحالت حمو بيكا إلى محكمة الجنح المختصة لحيازته سلاح أبيض.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على حمو بيكا في منطقة الزمالك، لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه. وحرر رجال المباحث محضرًا بالواقعة في قسم شرطة قصر النيل، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء

جاءت عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء دون ترخيص الحالية لتكون الحبس وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه.

وقضت المادة (25 مكرراً) بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول

- السيوف والشيش (عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة).

- السونكات.

– الجناجر.

- الرماح.

- السكاكين ذات الحدين والحد ونصف.

- نصال الرماح.

- النبال وأنصالها.

- عصا الشيش.

- الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس "عصي تنتهي بكرة ذات أشواك".

- البلط والسكاكين التي لا يسوع احرارها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

- الملكمة الحديدية (البونية).

حمو بيكا محكمة جنح قصر النيل حيازة سلاح أبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كامل العدد

فاجأ الممثلين .. محمد صلاح فى موقع تصوير مسلسل كامل العدد 3 l شاهد

مصرع آية عادل

انتهت حياتها أم قُتلت.. تفاصيل جديدة فى سقوط آية عادل| ماذا حدث؟

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات.. قطع الإنترنت في هذه الحالة

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات.. قطع الإنترنت في هذه الحالة

صورة أرشيفية

ترامب يقيل رئيس هيئة الأركان المشتركة.. ويعلن مرشحه للمنصب

النوم قبل الفجر بنصف ساعة

هل النوم قبل الفجر بنصف ساعة حرام؟.. يحرمك من 20 رزقا فانتبه

ابراهيم سعيد

مش هيقدر يجري.. إبراهيم سعيد يعلق على مستوى نجم الزمالك

الزمالم

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري المصري

احذر تناول هذا النوع من الفاكهة مع أدوية القلب والكوليسترول: أضرار كارثية

أضرار كارثية.. احذر تناول هذا النوع من الفاكهة مع أدوية القلب والكوليسترول

ترشيحاتنا

حمادة هلال

هرب من الشرطة وتزوج مبكرا .. تصريحات نارية من حمادة هلال

ابطال مسلسل سيد الناس

ملك أحمد زاهر تروج لمسلسل سيد الناس

ياسمين رئيس

بدون مكياج.. شاهد أحد ظهور لـ ياسمين رئيس

بالصور

تجديد اعتماد شهادة الأيزو لمعمل محطة مياه سنجها المرشحة بكفر صقر

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

وداعا للزحام.. سيارة طائرة كهربائية تحلق فجأة في السماء لأول مرة

سيارة طائرة
سيارة طائرة
سيارة طائرة

بسعر لُقطة.. كيا سبورتاج فابريكا بالكامل للبيع

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

بأقل من 740 ألف جنيه .. اركب سيارة BMW كسر زيرو

BMW
BMW
BMW

فيديو

أزمة شاكيرا

شاكيرا ووعكتها الصحية.. أزمة وتسريبات وغرامة ضخمة

مسلسل شباب إمرأة

مسلسلات رمضان 2025.. ON E تطرح برومو شباب إمرأة

نجوم مسلسلات رمضان 2025

مسلسلات رمضان 2025.. نجوم الشركة المتحدة يروجون لأعمالهم

مسلسل ولاد الشمس

أحمد مالك يكشف عن أول لقاء بالفنان طه دسوقى.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد