بعد واقعة حمو بيكا.. كيف واجه القانون جرائم حيازة الأسلحة البيضاء؟

بدأت محكمة جنح قصر النيل، اليوم نظر أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض في قصر النيل.

وتغيب مؤدي المهرجانات الشهير "حمو بيكا" عن أولى جلسات نظر مُحاكمته في جنحة السلاح.

وكانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار عمرو عوض، أحالت حمو بيكا إلى محكمة الجنح المختصة لحيازته سلاح أبيض.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على حمو بيكا في منطقة الزمالك، لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه. وحرر رجال المباحث محضرًا بالواقعة في قسم شرطة قصر النيل، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء

جاءت عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء دون ترخيص الحالية لتكون الحبس وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه.

وقضت المادة (25 مكرراً) بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول

- السيوف والشيش (عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة).

- السونكات.

– الجناجر.

- الرماح.

- السكاكين ذات الحدين والحد ونصف.

- نصال الرماح.

- النبال وأنصالها.

- عصا الشيش.

- الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس "عصي تنتهي بكرة ذات أشواك".

- البلط والسكاكين التي لا يسوع احرارها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

- الملكمة الحديدية (البونية).