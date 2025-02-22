ملك أحمد زاهر تروج لمسلسل سيد الناس

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر جمهورها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة من كواليس مسلسل سيد الناس المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

مسلسل "سيد الناس"، يشارك في بطولته عمرو سعد ، إلهام شاهين، أحمد زاهر، خالد الصاوى ، أحمد رزق، إنجي المقدم، بشرى ، ريم مصطفى، ، ، منة فضالى، أحمد فهيم، سلوى عثمان ، ملك أحمد زاهر ، طارق النهرى ، رنارئيس وتأليف ورشة قلم ، وإخراج محمد سامي، وتدور الأحداث فى إطار إجتماعي حول أحدى العائلات الكبرى ، حيث تحدث مفاجأة لبطل العمل تقلب الأحداث رأسا على عقب

يذكر أن الفنانة ملك أحمد زاهر أعربت عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "سيد الناس" المقرر عرضه في رمضان 2025

وقالت ملك أحمد زاهر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " إن مسلسل سيد الناس عمل مختلف حاز على إعجابها منذ قرآتها للسيناريو لاسيما أن كل الأدوار فيه مميز ومهمة.

وأضافت أن العمل مع المخرج محمد سامي رائع للغاية خصوصا أنه حريص على تنفيذ العمل بشكل رائع ومميز للغاية.