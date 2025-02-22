ضبط 8 أطنان نخالة ودقيق وعلف دواجن مجهول المصدر بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية ، شَن قطاع جنوب الشرقية برئاسة المهندس عاطف عراقي وعادل عبدالعزيز وشريف عبد السلام المفتشين بالقطاع حملة مكبرة للمرور على الأسواق بدائرة مركز منيا القمح ومدينة العاشر من رمضان فأسفرت الحملة عن ضبط 5 طن نخالة خشنة مجهولة المصدر بمدشتي بمنيا القمح وتم تحرير محضر برقم 5393 جنح منيا القمح.

كما تم ضبط 2 طن علف دواجن مجهول المصدر بمخزن علافة وتم تحرير محضر برقم 550 جنح العاشر وتم ضبط طن دقيق فاخر مجهول المصدر بمخبز سياحي وتم تحرير محضر برقم 551 جنح العاشر.