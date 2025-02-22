هل يجوز صلاة المريض بالنسيان على كرسي؟ .. الافتاء تجيب

ورد الى دار الافتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الصلاة على كرسي لأسباب مرضية حيث إنه من الممكن حدوث بعض النسيان؟

واجابت الافتاء عن هذا السؤال وقالت:انه يجب أداء الصلاة على وجه يدرك الإنسان معه ما يفعله فيها، فإذا كان المُكلَّف يصلي قائمًا ولكنَّه لا يدرك ما يفعله في صلاته إلا إذا صلى قاعدًا فإنَّه يعتبر في حكم من لا يستطيع القيام، ويدخل بذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» .

واكدت انه يجوز للإنسان أن يصلي على مقعد إذا كان قيامه في الصلاة ينسيه ما يفعله فيها.

النسيان الدائم في الصلاة

هل النسيان الدائم في الصلاة يبطلها؟ الفقهاء قالوا إنه مثل هذه المسائل تُحل بالبناء على الأكثر فحتى يتغلب المصلي على وسواسه يبني على الأكثر فيعدد الركعات فهذا حل فقهي ولكن هناك حلًا طبيًا إذا كثرت هذه الحالة وهي أن تلجأللطبيب حتى يعطي لها دواء.

هل يجوز السجود للسهو بعد كل صلاةأحتياطًا

هل يجوز السجود للسهو بعد كل صلاةأحتياطًا ؟، ففيه جاء أننا لا نسجد للسهو فى كل صلاة، فنسجد للسهو لأسباب تقتضىسجود السهو كمن زود في الصلاة أمر أو نقص فيها بركن، وعليه أن يدرك ما أنقصه فيالصلاة أو ما زوده، ولا يصح أن نصلي سجودالسهو في كل الصلوات بحجة أننا نحافظ على الصلاة فالمحافظة على الصلاة أننا نصلى للسهو حال الاحتياج إليه فقط ولا نصليها دبر كل صلاة.