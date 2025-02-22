مزيد من الاصلاح والاستقرار .. نجم الزمالك السابق يعلق على لقاء القمة

علق أيمن يونس نجم الزمالك السابق، على لقاء القمة اليوم بين الاهلي والزمالك .

وكتب يونس من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : "الفكره في أهمية ماتش انهارده رغم انه ماتش في الدوري عادي..لكن الفوز يعني لنا الكثير انهارده..

وتابع : “ مزيد من الإصلاح مزيد من الاستقرار مزيد من الامل ..رجوله لاعبي الزمالك و تركيزهم و ذكاءهم فيصل في نتيجه المباراه ..نتمني مباراه خاليه من الأخطاء التحكيمية بالتوفيق في مباراه تليق بنا.”

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تقام في السابعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة، فى الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلى فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



ترتيب الأهلي والزمالك في جدول الدورى

يدخل الأهلى المباراة في وصافة جدول ترتيب الدورى، برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 5 مباريات، وفي المقابل يخوض الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بعدما حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر مثلها.