الرئيس اللبناني: إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار وتواصل احتلال التلال

أعلن الرئيس اللبناني، العماد جوزيف عون، اليوم، أن إسرائيل قد خرقت اتفاق وقف إطلاق النار من خلال استمرار احتلالها لتلال في الأراضي اللبنانية.

وأضاف الرئيس أن هذا التصرف يمثل خرقاً للهدنة ويعكس تجاهلاً لالتزاماتها الدولية.

وفي تصريحات أدلى بها، دعا الرئيس اللبناني الدول الراعية للاتفاق، خاصة الولايات المتحدة، إلى ممارسة ضغط جاد على إسرائيل للالتزام التام بالاتفاق.

كما شدد على أن استقرار الحدود الجنوبية للبنان يتطلب انسحاب إسرائيل الكامل من التلال التي تتمركز فيها، بالإضافة إلى ضرورة إعادة الأسرى اللبنانيين الذين لا يزالون قيد الاعتقال لدى إسرائيل.

وأكد الرئيس اللبناني أن الجيش اللبناني قد قام بالانتشار في البلدات التي انسحب منها الإسرائيليون، وأنه جاهز للتمركز على طول الحدود الجنوبية لمواصلة حماية الأمن الوطني للبنان.