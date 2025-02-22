رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد مشروعات تطوير الطرق ويوجه بسرعة انهائها

تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان أعمال تطوير الطرق بالمدينة، وقد رافقه المهندس أحمد الحملاوي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس محمد سليم، مدير عام الطرق،والمهندس هاني عبد اللطيف.

شملت الجولة المرور على الشارع الفاصل بين المجاورتين الثانية والتاسعة، حيث وجّه رئيس الجهاز بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، بما في ذلك تنفيذ مرمات الأسفلت، إلى جانب أعمال الترميم الضرورية بمحور عمر بن عبد العزيز في الاتجاهين، لضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة والسلامة على الطرق.

كما تفقد منطقة امتداد الموقف الإقليمي الجديد، حيث تابع أعمال وضع طبقة السن بالطريق الرابط بين الموقف الإقليمي الجديد والحي الحادي عشر، بالإضافة إلى أعمال الرصف داخل منطقة الامتداد. وشدد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع ضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة تطوير البنية التحتية للمدينة وتحسين جودة الطرق، بما يساهم في تيسير الحركة المرورية وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات لسكان العاشر من رمضان.