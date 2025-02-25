مؤتمر الحوار الوطني السوري: احترام حقوق الإنسان ودعم دور المرأة بجميع المجالات

أكد البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري، تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات وإصلاح المنظومة القضائية، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
وقال البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري:" تحقيق تنمية سياسية وفق أسس تضمن مشاركة فئات المجتمع كافة في الحياة السياسية".
سياسات اقتصادية
وأضاف البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري:" تبني سياسات اقتصادية تعزز النمو وتشجع على الاستثمار وتحمي المستثمر".
وتابع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري:" الدعوة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا التي تعوق عمليات إعادة الإعمار".
وأكمل البيان: احترام حقوق الإنسان ودعم دور المرأة في المجالات كافة ودعم حقوق الطفل".
ولفت البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري:" تطوير النظام التعليمي ووضع خطة لسد الفجوات التعليمية وربط التعليم بالتكنولوجيا".