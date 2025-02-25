بعد وفاته.. من هو المخرج أحمد قاسم وأبرز أعماله

رحل عن عالمنا صباح اليوم المخرج أحمد قاسم ووالد الفنان كريم القاسم ، حيث قدم العديد من الأعمال الهامة والمميزة فى تاريخ السينما المصرية.

وولد أحمد قاسم ١٧ مايو ١٩٤١ وعمل فى السينما المصرية منذ الستينيات وهو من مؤلفي فيلم "المهاجر"الذى طرح عام 1994 حيث عمل فيه كمخرج مساعد.

وعمل أيضا كمخرج مساعد مع يوسف شاهين في فيلم "الوداع يا بونابرت"، وأيضًا شارك المخرج داوود عبد السيد في فيلم "الصعاليك"، ثم اتجه لمجال الإنتاج.

أحدث اعمال كريم قاسم

وكان آحدث أعمال الفنان كريم قاسم هو الفيلم القصير “مادونا”.

وهو من بطولة كريم قاسم وإخراج جون فريد زكي ويشاركه التأليف أبانوب نبيل، ومن بطولة عبد العزيز مخيون وجورج ساسين، وإنتاج كريم قاسم وأدولف العسال، وبدعم من السفارة الأمريكية بالقاهرة ومعهد جوتة والمركز البريطاني بالإسكندرية، مدير تصوير فيلوباتير مراد ومونتاج سارة عبد الله.

موعد ومكان عزاء أحمد قاسم

أعلن الفنان كريم قاسم عبر صفحته علي موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، عن موعد عزاء والده أحمد قاسم .

ونشر كريم عبر خاصية الاستوري على حسابه على انستجرام، قائلا: “انتقل إلى رحمة الله والدي المخرج أحمد قاسم، العزاء يوم الجمعة بعد صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم.. نسألكم الدعاء”.