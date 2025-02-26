مصطفى وزيري: المتحف المصري الكبير أيقونة لا مثيل لها وهدية مصر للعالم

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار المصرية، أن المتحف المصري الكبير يمثل أحد أعظم الإنجازات الثقافية والأثرية في العالم، مشيرًا إلى أنه يمتد على مساحة 117 فدانًا ويضم مجموعة توت عنخ آمون الكاملة، بالإضافة إلى مركب الملك خوفو، التي تُعرض لأول مرة.

وأوضح وزيري، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المتحف ليس مجرد صرحا أثريا، بل مؤسسة علمية وسياحية وترفيهية متكاملة، تفوق في تصميمها وأسلوب عرضها كبرى المتاحف العالمية مثل اللوفر والمتروبوليتان.

وأشار إلى أن مصر نجحت سابقًا في تنظيم فعاليات عالمية مثل موكب المومياوات الملكية واحتفالية طريق الكباش، متوقعًا أن يكون افتتاح المتحف حدثًا عالميًا غير مسبوق سيظل في ذاكرة العالم.

وحول اختيار 3 يوليو موعدًا للافتتاح؛ أكد وزيري أن هذا التوقيت يهدف إلى تنشيط السياحة في فترة الصيف، إضافة إلى كونه ذكرى بارزة في تاريخ مصر الحديث.