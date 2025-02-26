قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أطعمة غنية بفيتامين B لتعزيز الطاقة وصحة الجسم.. احرص على تناولها
كورونا جديد من الخفافيش| مختبر ووهان الصيني يُفجّر مفاجأة صادمة.. القصة الكاملة
مصطفى وزيري: المتحف المصري الكبير أيقونة لا مثيل لها وهدية مصر للعالم
إعلامي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع كارلوس كيروش لخلافة كولر
زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب إندونيسيا
الخارجية الأمريكية: «روبيو» ووزير الدفاع السعودي يناقشان أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة
وظائف خالية .. 46 فرصة عمل قدم عليها الآن
عبد المنعم الجمل: قانون العمل الجديد يعزز بيئة العمل ويدعم التنمية الاقتصادية
ترامب: أوروبا تستغل أمريكا تجاريًا.. وخبير: نتنياهو يضع حماس أمام خيارات صعبة
الحكم في قضية عمرو دياب بواقعة صفع شاب القاهرة الجديدة .. اليوم
دون الـ 33 ألفا.. سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر
غضب الطبيعة على إسرائيل | تسونامي يهدّد تل أبيب .. وخبراء: لا نعرف موعده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار المنيا: «كدواني» يتفقد تجهيزات مائدة الرحمن ويتفقد معرض الشركة المصرية ضمن سلسلة معارض «أهلاً رمضان».. وافتتاح فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي بالجامعة

افتتاح المهرجان الكشفي
افتتاح المهرجان الكشفي
ايمن رياض

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار  الساعات الماضية، حيث تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، تجهيزات مائدة الرحمن، ويوجه بزيادة أعداد وجبات الإفطار وشدد على الجودة والنظافة، كما تفقد معرض الشركة المصرية ضمن سلسلة  معارض " اهلاً رمضان" وافتتح المحافظ ورئيس الجامعة فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي السابع المجمع لعشائر جوالي وجوالات الكليات


محافظ المنيا يوجه بزيادة أعداد وجبات الإفطار ويشدد على الجودة والنظافة

تفقد اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، تجهيزات مائدة الرحمن التي تنفذها المحافظة فى جنوب مدينة المنيا، بكورنيش النيل بشارع التنظيم والإدارة، وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة من رجال الأعمال وأصحاب المطاعم الكبرى، لتقديم وجبات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، موجها بزيادة اعداد وجبات الإفطار  لتسع المائدة 500 فرد .

كما شدد المحافظ على ضرورة توفير وجبات كافية للمستفيدين، خاصة للأفراد الأكثر احتياجًا، لضمان تقديم خدمة متميزة تعكس روح التكافل خلال الشهر الفضيل.

محافظ المنيا يتفقد معرض الشركة المصرية ضمن سلسلة  معارض " اهلاً رمضان"


تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، معرض الشركة المصرية لتجارة الجملة، فرع طه حسين بمدينة المنيا ضمن سلسلة معارض " اهلاً رمضان " ، لمتابعة توافر السلع الغذائية.

ومستلزمات الشهر الكريم من ياميش رمضان ، والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات بمختلف أنواعها ومستوياتها وبجودة عالية، بما يلبي احتياجات جميع المواطنين، موجها بضرورة توافر كميات كافية من السلع الأساسية، مع تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسعار.


محافظ المنيا: دعمنا لغزة واجب ..وكلنا صف واحد خلف قيادتنا السياسية.


أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن دعم الأشقاء في قطاع غزة واجب إنساني ووطني يعكس التزام الدولة المصرية بدورها التاريخي والقومى، مشيرًا إلى أن تكريم الجمعيات الأهلية التي لعبت دورًا محوريًا في تنظيم قوافل الإغاثة، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية يأتي تقديرًا للجهود المتميزة التي بذلتها الجمعيات الأهلية في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفى هذا السياق ، نظمت محافظة المنيا احتفالية كبرى لتكريم 173 جمعية ومؤسسة أهلية شاركت في قوافل المساعدات الإنسانية لغزة، وذلك تقديرًا لدورهم في تقديم الدعم والمساعدات بالتعاون مع الجهات المعنية.


افتتاح فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي السابع المجمع لعشائر جوالي وجوالات الكليات.

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بحضور اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي السابع المجمع لعشائر جوالي وجوالات كليات الجامعة، تحت شعار " مصر نبض العروبة" والذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب، إدارة الجوالة والخدمة العامة بمخيم الجوالة بالحرم الجامعي، بحضور عمداء الكليات ووكلائها، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحمد حسن مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، ومنسقي الأنشطة، ورؤساء المكاتب، ومديري الإدارات.

رمضان المنيا محافظ المنيا افتتاح مائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: تطبيق زيادة الأجور والمعاشات بالعام المالي الجديد | تفاصيل

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المرتبات والمعاشات.. بشرى سارة قبل رمضان

صورة أرشيفية

متحدث الحكومة يعلن موعد تطبيق زيادة المرتبات والأجور والمعاشات

فخري الفقي

زيادة تكافل وكرامة 800 جنيه والمعاشات 15%.. فخري الفقي يكشف التفاصيل

المتحدث بإسم مجلس الوزراء

متحدث الوزراء: الانتهاء من الحزمة الاجتماعية خلال الساعات المقبلة

المتهمون في قضية الاحتيال عبر منصة «FBC»

مش مليارات .. الداخلية تكشف مفاجأة في إجمالي أموال المجني عليهم بقضية «FBC»

محمود بنتايج

وكيله حسم الأمر.. هل ينتقل محمود بنتايج من الزمالك إلى الأهلي؟

الزمالك

الزمالك يُفاجئ جمهوره بتجديد عقد هذا اللاعب لموسمين | تفاصيل

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب: صفقة المعادن مع أوكرانيا قيمتها تريليون دولار

أرشيفية

جيش الاحتلال يُعلن استهداف مسلحين من حزب الله في البقاع

أرشيفية

الخارجية الإيرانية تندد بالعقوبات الأمريكية الجديدة

بالصور

أطعمة غنية بفيتامين B لتعزيز الطاقة وصحة الجسم.. احرص على تناولها

أطعمة غنية بفيتامين B
أطعمة غنية بفيتامين B
أطعمة غنية بفيتامين B

أخبار الدقهلية: عودة مخبر قرية البرامون.. والمحافظ يشهد تسلم 4 أطنان لحوم دفعة جديدة من صكوك الإطعام.. والعثور على جثة طافية بإحدى الترع

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

بدون مجهود.. مشروبات تساعدك على حرق الدهون في الشتاء

مشروبات ترفع من الحرق في فصل الشتاء
مشروبات ترفع من الحرق في فصل الشتاء
مشروبات ترفع من الحرق في فصل الشتاء

مي كساب تكشف سبب غيابها المفاجئ عن ماراثون رمضان 2025.. وتروج لـ «المداح 5»

مى كساب
مى كساب
مى كساب

فيديو

وسيم يوسف وابراهيم شيكا

إبراهيم شيكا في قلوب المصريين.. ووسيم يوسف يتدخل لإنقاذه

بابا فانجا

أول لقاء بالفضائيين وحـــ رب عالمية ثالثة على الأبواب.. تنبؤات مخيفة من العرافة بابا فانجا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب.. وتأسيس نظام عالمي جديد!

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مهندس حُر

المزيد