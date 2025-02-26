أخبار المنيا: «كدواني» يتفقد تجهيزات مائدة الرحمن ويتفقد معرض الشركة المصرية ضمن سلسلة معارض «أهلاً رمضان».. وافتتاح فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي بالجامعة

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار الساعات الماضية، حيث تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، تجهيزات مائدة الرحمن، ويوجه بزيادة أعداد وجبات الإفطار وشدد على الجودة والنظافة، كما تفقد معرض الشركة المصرية ضمن سلسلة معارض " اهلاً رمضان" وافتتح المحافظ ورئيس الجامعة فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي السابع المجمع لعشائر جوالي وجوالات الكليات



محافظ المنيا يوجه بزيادة أعداد وجبات الإفطار ويشدد على الجودة والنظافة

تفقد اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، تجهيزات مائدة الرحمن التي تنفذها المحافظة فى جنوب مدينة المنيا، بكورنيش النيل بشارع التنظيم والإدارة، وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة من رجال الأعمال وأصحاب المطاعم الكبرى، لتقديم وجبات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، موجها بزيادة اعداد وجبات الإفطار لتسع المائدة 500 فرد .

كما شدد المحافظ على ضرورة توفير وجبات كافية للمستفيدين، خاصة للأفراد الأكثر احتياجًا، لضمان تقديم خدمة متميزة تعكس روح التكافل خلال الشهر الفضيل.

محافظ المنيا يتفقد معرض الشركة المصرية ضمن سلسلة معارض " اهلاً رمضان"



تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، معرض الشركة المصرية لتجارة الجملة، فرع طه حسين بمدينة المنيا ضمن سلسلة معارض " اهلاً رمضان " ، لمتابعة توافر السلع الغذائية.

ومستلزمات الشهر الكريم من ياميش رمضان ، والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات بمختلف أنواعها ومستوياتها وبجودة عالية، بما يلبي احتياجات جميع المواطنين، موجها بضرورة توافر كميات كافية من السلع الأساسية، مع تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسعار.



محافظ المنيا: دعمنا لغزة واجب ..وكلنا صف واحد خلف قيادتنا السياسية.



أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن دعم الأشقاء في قطاع غزة واجب إنساني ووطني يعكس التزام الدولة المصرية بدورها التاريخي والقومى، مشيرًا إلى أن تكريم الجمعيات الأهلية التي لعبت دورًا محوريًا في تنظيم قوافل الإغاثة، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية يأتي تقديرًا للجهود المتميزة التي بذلتها الجمعيات الأهلية في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفى هذا السياق ، نظمت محافظة المنيا احتفالية كبرى لتكريم 173 جمعية ومؤسسة أهلية شاركت في قوافل المساعدات الإنسانية لغزة، وذلك تقديرًا لدورهم في تقديم الدعم والمساعدات بالتعاون مع الجهات المعنية.



افتتاح فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي السابع المجمع لعشائر جوالي وجوالات الكليات.

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بحضور اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي السابع المجمع لعشائر جوالي وجوالات كليات الجامعة، تحت شعار " مصر نبض العروبة" والذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب، إدارة الجوالة والخدمة العامة بمخيم الجوالة بالحرم الجامعي، بحضور عمداء الكليات ووكلائها، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحمد حسن مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، ومنسقي الأنشطة، ورؤساء المكاتب، ومديري الإدارات.