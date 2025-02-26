بقوة 50 سريراً.. رئيس جنوب الوادي يناقش تجهيز وحدة عناية متوسطة بالمستشفيات الجامعية

ناقش الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، تجهيز وحدة عناية متوسطة بقوة 50 سريراً بمستشفى الطوارئ والإصابات الجامعى، في إطار حرص الجامعة على تخفيف الأعباء عن المرضى من أبناء قنا، وتحقيقاً لمسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع المحيط.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر الجامعة بقنا، بحضور الدكتور على عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب والدكتور حجاجى منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ورؤساء أقسام الباطنة والتخدير والعناية بالمستشفى الجامعى، ومديرى الإدارات بالجامعة والمستشفى الجامعى.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، أهمية متابعة العمل في هذا المشروع وضرورة وضع خطة متكاملة، تشمل التجهيزات والأجهزة الطبية المطلوبة للبدء بتشغيل الوحدة والعمل على رفع مستوى مقدمى الخدمة من أطباء وهيئة تمريض بعقد دورات تدريبية مستمرة.

وأشاد رئيس جامعة جنوب الوادى، بمشروعات التطوير بمستشفيات قنا الجامعية والتى تشمل مشروع مستشفى صحة المرأة ومستشفى طوارىء الباطنة.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن أعمال التطوير تمثل أحد جهود الجامعة في إطار السعي لتحقيق رؤية مصر 2030 وذلك فيما يتعلق بمحور الصحة، والذي يستهدف النهوض بصحة المواطنين.