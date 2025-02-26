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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالبني.. أحدث ظهور لأسما إبراهيم

أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
يارا أمين

حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

تألقت أسما إبراهيم في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت بدلة باللون البني.

أنتعلت أسما إبراهيم حذاء باللون البيج مع حقيبة يد متوسطة الحجم  باللون الأصفر، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت بخصلات شعرها الإنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.


برنامج “حبر سري”

ومن ناحية أخرى يعرض برنامج حبر سري ، للإعلامية أسما إبراهيم لأول مرة في رمضان على قناة سي بي سي بالاضافه إلى قناة القاهرة والناس.

كانت قناة "القاهرة والناس"، قد طرحت البرومو الدعائي للموسم الجديد من برنامج «حبر سري»، الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2025.

وشهد البرومو لقطات مشوّقة من الحلقات الجديدة، حيث تُجري أسما إبراهيم لقاءات حصرية مع ضيوفها، للكشف عن العديد من الأسرار والتفاصيل التي تُذاع لأول مرة.

ويستضيف البرنامج هذا الموسم نخبة من نجوم الفن والرياضة والغناء، من بينهم طارق لطفي، إياد نصار، داليا مصطفى، وصابرين.

يفتح البرنامج ملفات شائكة وكواليس لم تُكشف من قبل، مما يجعل المشاهدين في انتظار موسم حافل بالمفاجآت والتصريحات الجريئة

رمضان أسما إبراهيم قناة القاهرة والناس برنامج حبر سري أنستجرام قناة سي بي سي

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