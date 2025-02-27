موعد انتهاء فصل الشتاء 2025 رسميا

ينتظر المصريون انتهاء فصل الشتاء 2025، الذي بدأ في 21 ديسمبر الماضي وسيستمر حتى 20 مارس 2025، وفقًا لـ الحسابات الفلكية.

يبدأ فصل الربيع يوم الجمعة 21 مارس 2025، وتتحسن درجات الحرارة تدريجيا لنودّع الأجواء الشتوية الباردة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 27 فبراير 2025، متوقعةً ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد.

كما أشارت إلى وجود فرص لهطول الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة على مناطق بالسواحل الغربية وشمال الوجه البحري.

ويسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما ليلًا، فيظل شديد البرودة على أغلب المناطق.

وحذّرت الأرصاد من شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح على الطرق الزراعية والسريعة، خاصة في القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 19 09

بنهــــا 20 11

دمنهور 19 10

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 19 09

المنصورة 19 09

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 10

دمياط 18 10

بورسعيد 18 11

الإسماعيلية 21 08

السويس 20 09

العريش 19 07

رفح 18 06

رأس سدر 20 07

نخل 18 01

كاترين 16 00

الطور 20 13

طابا 20 09

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 20 10

العلمين 19 09

مطروح 19 09

السلوم 19 09

سيوة 17 07

رأس غارب 19 13

الغردقة 22 12

سفاجا 22 12

مرسى علم 23 12

الشلاتين 25 15

حلايب 24 17

أبو رماد 23 14

رأس حدربة 22 17

الفيوم 21 10

بني سويف 21 09

المنيا 22 08

أسيوط 22 09

سوهاج 24 10

قنا 25 12

الأقصر 26 12

أسوان 27 10

الوادي الجديد 24 08

أبوسمبل 26 11