تراجع تاريخي .. قيمة بتكوين تنخفض إلى 84,201 دولارا

انخفضت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، بنسبة 5% يوم الأربعاء، لتسجل 84,201 دولارا.

في المقابل، ارتفعت إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، بنسبة 1.58%.

وبحسب موقع "كريبتودن"، المتخصص في العملات الرقمية، وصلت بتكوين إلى مستوى 82,000 دولار لفترة وجيزة قبل أن تعود للارتفاع قليلًا إلى 84,200 دولار، مسجلة انخفاضًا بنسبة 5% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وانخفاضًا بنسبة 13% على مدار الأسبوع.

وأضاف الموقع: "بلغت القيمة السوقية للعملة المشفرة الرائدة الآن 1.67 تريليون دولار، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة قدره 64.8 مليار دولار."

وأشار الموقع إلى أنه رغم أن أسواق العملات المشفرة دائمًا ما تشهد تقلبات، فإن الانحدار الحالي أثار حالة من التوتر بين المتداولين.

وختم الموقع بقوله إنه "رغم ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا التراجع يشير إلى تصحيح أعمق للسوق أو أنه مجرد انتكاسة قصيرة الأجل".