قبل رمضان.. وصفة سهلة من منزلك لتنظيف البوتجاز بعمق

يعتبر تنظيف البوتجاز بعمق قبل رمضان، مهم جدًا لضمان بيئة طهي نظيفة وصحية، والحفاظ عليه من الاتساخ بشكل أكبر خلال تحضير الوصفات في شهر رمضان.

طريقة بسيطة لتنظيف البوتجاز بشكل عميق قبل رمضان

ويمكن لاتباع بعض الطرق البسيطة أن يكون البوتجاز نظيفًا وجاهزًا لاستقبال شهر رمضان بأفضل حالة، وفقا لما نشر في موقع “بولد سكاي” الهندي، وإليك خطوات سهلة لتنظيف البوتجاز بعمق:

الأدوات المطلوبة:

بيكربونات الصوديوم

خل أبيض

سائل تنظيف الأطباق

ليمون

إسفنجة وفرشاة تنظيف

قطعة قماش نظيفة

كيس بلاستيكي (للعيون إذا كانت قابلة للإزالة)

طريقة بسيطة لتنظيف البوتجاز بشكل عميق قبل رمضان



خطوات التنظيف العميق للبوتجاز:

ـ إزالة العيون والشبكة، وافصلي الغاز أو تأكدي من أن البوتاجاز بارد تمامًا.

ـ أزيلي العيون والشبكات وضعيها في ماء ساخن مع سائل تنظيف الأطباق وبيكربونات الصوديوم واتركيها لمدة 30 دقيقة.



ـ تنظيف سطح البوتجاز ، وقومي برش الخل الأبيض على سطح البوتاجاز واتركيه لدقائق ليسهل إزالة الدهون.

ـ افركي السطح بالإسفنجة مع خليط من البيكربونات والصابون لإزالة البقع الصعبة.

ـ امسحي السطح بقطعة قماش مبللة بالماء لإزالة أي بقايا صابون.



ـ تنظيف العيون والشبكة، وبعد النقع، استخدمي فرشاة خشنة أو سلك تنظيف لإزالة الدهون المحترقة.

ـ إذا كانت البقع عنيدة، ضعي العيون في كيس بلاستيكي وأضيفي كوبًا من الخل وملعقة من البيكربونات، ثم اتركيها لمدة ساعة قبل فركها.

ـ جففيها جيدًا قبل إعادة تركيبها.



ـ تنظيف الفرن من الداخل، فقومي برش البيكربونات على البقع الصعبة داخل الفرن، ثم رشي عليها القليل من الخل.

ـ اتركيه لمدة نصف ساعة، ثم امسحي بإسفنجة رطبة.

ـ امسحي الداخل بقطعة قماش مبللة بالماء لإزالة أي بقايا.



ـ تلميع الأزرار والزجاج، قومي بمسح الأزرار والزجاج بقطعة قماش مبللة بمزيج من الخل والليمون لإزالة الدهون وإضفاء اللمعان.

ـ كرري التنظيف العميق مرة كل أسبوعين للحفاظ على نظافة البوتاجاز طوال رمضان.

ـ استخدمي غطاءً وقائيًا للأعين لمنع تراكم الدهون بسرعة.

ـ لا تستخدمي المواد الكاشطة على الزجاج حتى لا يخدش.