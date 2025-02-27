«آي صاغة»: ضغوط البيع المكثف تدفع الذهب للتراجع

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل جنى الأرباح وتصحيح الأسعار، على الرغم من تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4100 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بنحو 23 دولارًا، لتسجل مستوى 2893 دولارًا.



وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4686 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3514 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2734 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 32800 جنيه.

ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة».

وشهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4120 جنيهًا.

واختتم نفس المستوى، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 3 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند 2913 دولارً.

واختتمت التعاملات عند مستوى 2916 دولارًا.

أوضح، إمبابي، أن عمليات جنى الأرباح تعرض الذهب لضغوط تصحيح الأسعار، على الرغم من تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، وذلك بفعل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أثارت الشكوك والارتباك خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء حول الرسوم التي سيتم تطبيقها ومتى وعلى أي دول.

قال الرئيس ترامب "ستستمر التعريفات الجمركية، ليس كلها، ولكن الكثير منها" وأضاف أن الرسوم المفروضة على واردات كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل، يجب فرض التعريفات المتبادلة في 2 أبريل أيضًا. أكد الرئيس الأمريكي أنه سيتم فرض تعريفة بنسبة 25٪ على أوروبا وكذلك على السيارات وأشياء أخرى لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى.

أضاف، أن العوامل الأساسية التي تحرك ارتفاعات الذهب خلال الفترة الأخيرة، مرتبطة جوهريًا بسياسات الرئيس ترامب التجارية.

و تستمر التوقعات بأن ترامب سيمضي قدمًا في خطته لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من كندا والمكسيك بدءًا من 4 مارس في تعزيز أسعار الذهب، حيث أعلن ترامب في البداية عن نيته فرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا، وبعد مناقشات مع رئيسي المكسيك وكندا، أرجأ فرض الرسوم الجمركية على هاتين الدولتين لمدة 30 يومًا، بينما مضى قدمًا في فرض رسوم جمركية بنسبة 10٪ على الواردات الصينية، كما هددت الإدارة مؤخرًا بتوسيع التعريفات الجمركية على السلع الأوروبية.

أشار، إمبابي، أن فرض رسوم جمركية، سيؤدي بالتعبية إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ومن ثم حاول المستثمرون إعادة تشكيل محافظهم مع التركيز بشكل أكبر على الأصول الآمنة.

أضاف، أن الأسواق تستعد لاحتمالات قيام ترامب بتنفيذ خططه التعريفية، والتي يعتقد الكثيرون أنها قد تؤدي إلى إشعال حرب تجارية كاملة مع شركاء تجاريين رئيسيين.

لفت، إلى أن التهديد بحرب تجارية واسعة النطاق من شأنها أن تضعف الاقتصاد العالمي وتعزز التضخم، ومن ثم فإن استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، ستدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة التي تعد مخازن موثوقة للقيمة، مما يدعم مكاسب الذهب.

في حين كشف مجلس المؤتمرات يوم الثلاثاء أن ثقة المستهلك الأمريكي هذا الشهر انخفضت إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات".

ظل الذهب مدعومًا في الأيام الأخيرة ببيانات أمريكية ضعيفة عززت الآمال في خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في أقرب وقت في يونيو وتهديدات الرئيس دونالد ترامب المتزايدة بالتعريفات الجمركية التي زادت من الطلب على الملاذ الآمن.



على صعيد البيانات الأمريكية، من المقرر صدور القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش. تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي سيظل مستقرًا عند 2.3٪. ومن المتوقع أن يظل مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأولي ربع السنوي، الذي يسبق مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الشهري يوم الجمعة، مستقرا عند 2.3% أيضا. ومن المتوقع أن يبلغ مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي 2.5%، دون تغيير أيضا.

وفي سياق متصل، يتطلع المستثمرون إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر إصداره يوم الجمعة، للحصول على أدلة على السياسة النقدية، كما تترقب الأسواق تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الأولي للربع الرابع، طلبيات السلع المعمرة الأمريكية، مطالبات البطالة الأسبوعية الأمريكية، مبيعات المساكن المعلقة في الولايات المتحدة، اليوم الخميس.