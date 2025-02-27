القومي للمرأة يقدم حلقات المسلسل الإذاعي بشرة خير في رمضان 2025

يقدم المجلس القومي للمرأة حلقات المسلسل الإذاعي، بشرة خير ، خلال شهر رمضان 2025، يأتى فى إطار الدور التوعوي الذى يعكف عليه المجلس، وإيمانا من المجلس بدور الدراما فى توصيل الرسائل المجتمعية والتى تصل لجمهور عريض من المتابعين من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

المسلسل الإذاعي، بشرة خير ، بطولة الفنانة صفاء أبو السعود، إلى جانب كل من الفنان أحمد صيام، محمد الصاوي، محمد أبو داوود، محمد عبد الجواد، عبير مكاوي، نجاح حسن، محمود عامر، عبير فاروق، بالإضافة إلى الفنان حلمي فوده، و مصطفى درويش، وعادل شعبان.

المسلسل يعرض فى إطار كوميدي جذاب يناقش في حلقاته المشاكل اليومية بين الزوجين

استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، يقدم المجلس القومي للمرأة حلقات المسلسل الإذاعي، بشرة خير ، خلال شهر رمضان 2025، وذلك يأتى فى إطار الدور التوعوي الذى يعكف عليه المجلس، وإيمانا من المجلس بدور الدراما فى توصيل الرسائل المجتمعية والتى تصل لجمهور عريض من المتابعين من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وسيناقش المسلسل عدد من القضايا الاجتماعية في إطار هادف ، حيث يقدم المسلسل شخصية محامية تدافع عن الحق، وتواجه المشكلات التي تقف ضدها.

و يأتي المسلسل في إطار كوميدي جذاب، كما يناقش المسلسل في حلقاته المشاكل اليومية بين الزوجين ، وذلك لتسليط الضوء على قضايا الحياة الاجتماعية للمرأة المختلفة.

ومن المقرر إذاعة المسلسل يوميًا في رمضان في تمام الساعة 2 ظهرًا على الراديو 90.90.