حبس شخصين لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية بالتجمع

قررت جهات التحقيق حبس شخصين لاتهامهما بسرقة بعض المشغولات الذهبية ومبلغ مالى من داخل فيلا مملوكة لإحدى السيدات بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره بإحدى الصحف بشأن التضرر من واقعة سرقة بعض المشغولات الذهبية ومبلغ مالى من داخل فيلا مملوكة لإحدى السيدات بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بالواقعة المشار إليها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (شخصين)، وتم ضبط أحدهما وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه وتم تسليمه لمالكته. وجارى ضبط الهارب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.