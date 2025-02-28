عرض ولاد الشمس والنص وجودر2 في النصف الأول من رمضان

تبدأ منصة يانغو بلاي عرض خريطة مسلسلاتها الرمضانية بداية من اليوم الجمعة، مع مسلسل "ولاد الشمس" بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذي سيتم عرضه قبل بداية رمضان بيوم واحد.

أما في أول يوم من رمضان، فسيتم عرض مجموعة من الأعمال من بينها "النُص" بطولة أحمد أمين، و"قلبي ومفتاحه" بطولة آسر ياسين ومي عز الدين حصريا في الخليج، بالإضافة إلى "جودر 2" بطولة ياسر جلال.

أما في النصف الثاني من رمضان، سيتم عرض "الغاوي" بطولة أحمد مكي، و"قهوة المحطة" بطولة أحمد غزي، واللذين سيقدمان تجربة درامية شيقة لمحبي الأعمال الجديدة والمختلفة.

كما يعرض التطبيق مجموعة من مسلسلات ART حكايات لفترة محدودة بعد عرضها التلفزيوني، منها "شباب امرأة" بطولة غادة عبدالرازق، و"حسبة عمري" بطولة روجينا، و"أثينا" بطولة ريهام حجاج.

كما تشمل القائمة مسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب، بالإضافة إلى المسلسل الخليجي "فضة" بطولة جاسم النبهان.

يتيح التطبيق أيضا مشاهدة قنوات ART حكايات وروتانا خليجية مباشرة أونلاين من خلاله، تشمل قائمة الأعمال المعروضة على ART حكايات عددًا من المسلسلات المنتظرة، منها "شهادة معاملة أطفال" بطولة محمد هنيدي، و"ظلم المصطبة" بطولة إياد نصار وريهام عبدالغفور، و"عقبال عندكم" بطولة إيمي سمير غانم وحسن الرداد، إلى جانب المسلسل المشوق "فهد البطل" بطولة احمد العوضي.

أما على روتانا خليجية، فسيتم عرض مجموعة من الأعمال ، منها "شباب البومب" في موسمه الثالث عشر بطولة فيصل العيسى، والمسلسل الدرامي "صدف" بطولة حسين المهدي، بالإضافة إلى العمل الرومانسي "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز.