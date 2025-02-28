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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توزيع كراتين رمضان على الأكثر احتياجا بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

وزعت أسرة طلاب من أجل مصر" كراتين رمضان على الأسر الأكثر احتياجًا من عمال جامعة عين شمس، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وذلك تحت رعاية د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

تأتي هذه المبادرة تجسيدًا لقيم التكافل الاجتماعي والتراحم التي يحث عليها الدين الإسلامي، وتعزيزًا لدور الشباب في خدمة المجتمع. لتخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا، ومساعدتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية خلال شهر رمضان.

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات الخيرية التي تنفذها أسرة طلاب "من أجل مصر" على مدار العام، من تنظيم قطاع التعليم والطلاب بهدف خدمة المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة.

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس أسرة طلاب من أجل مصر

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