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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل رمضان بساعات.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بـ سوق العبور

سوق العبور
سوق العبور
البهى عمرو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور قبل ساعات من رمضان.


وجاء في التقرير أن مراسل القناة نورهان عادل، قال إن الكثير من المواطنين يشتري خلال هذه الفترة الكثير من الفاكهة، لكي تكون متوفرة في الإفطار.


وقال تاجر بسوق العبور، أن سعر التفاح اليوم من 40 إلى 60 جنيها، وأن سعر الجوافة من 20 إلى 30 جنيه، وأن سعر الجوافة مرتفع بسبب قلتها بالأسواق.

وأشار إلى أن الفراولة تكون من 20 إلى 30 جنيها، وأن الفترة المقبلة سينخفض سعرها، وأن سعر الرمان بـ 30 جنيها.  


 

سوق العبور صدى البلد العبور قناة صدى البلد أسعار الخضراوات

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