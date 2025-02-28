الرحلة انتهت.. سائق بتطبيق نقل شهير يعتدي على سيدة بالضرب بالتجمع

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن شكوى سيدة من سائق سيارة "تابعة لإحدى شركات النقل الذكى" لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها.

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات " مصابة بكدمات بالبطن والوجه" - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ) بأنها حال قيامها بإستقلال السيارة المشار إليها وبصحبتها والدتها لتوصيلهما إلى إحدى المناطق بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينها والسائق بسبب اختلافهما على مكان انتهاء الرحلة، قام على إثرها السائق بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائق (مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.