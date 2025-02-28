إصابة نجم الإسماعيلي بجلطة دموية في الوريد

أعلن عبد الرحمن كتكوت لاعب النادى الاسماعيلى إصابته بجلطة دموية فى الوريد عقب مواجهة فاركو التى خسرها الفريق بهدفين دون رد فى دوري نايل.



وكتب اللاعب عبر حسابه على فيس بوك :"الحمد لله علي كل شئ ..أصيبت بجلطة دموية في الوريد وقطع جزئي في الانكل ..ورشح والتهابات في وتر اكيلس وبشكر ربنا سبحانه وتعالي إنها جات علي كدا والخير فيما اختاره الله لنا..دعواتكم".

وكشف الإعلامي خالد الغندور عن الأوضاع المتوترة داخل نادي الإسماعيلي عقب الهزيمة أمام فاركو، والتي وضعت الفريق في دائرة خطر الهبوط قبل جولتين من نهاية الدور الأول بالدوري.

وأوضح الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”، أن هناك حالة من الغضب الشديد بين جماهير الإسماعيلي بعد الخسارة، مما دفع مجلس الإدارة إلى عقد اجتماع طارئ لمحاولة إنقاذ الموسم والتعامل مع الأزمة الراهنة.