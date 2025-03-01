أول تعديلات مانسوري لأيقونة تسلا سايبرتراك .. تصميم مميز

كشفت مانسوري الألمانية المتخصصة في مجال تعديل السيارات، عن أول ترقياتها للسيارة الأكثر اثارة للجدل، وهي النسخة الكهربائية تسلا سايبرتراك، والتي تعد واحدة من اشهر السيارات الرياضية بطابع الـ"بيك أب".

اعتمدت مانسوري على إجراء تعديلات شاملة للسيارة تسلا سايبرتراك، تضمنت الهيكل الخارجي بالكامل، بالاضافة إلى تنفيذ تعديلات داخلية لمقصورة القيادة، ولكن تبقى القدرات الفنية للمحرك كما هي.

وتعتمد السيارة تسلا سايبرتراك على منظومة فنية تتضمن 3 محركات كهربائية، بقوة إنتاجية بلغت 857 حصانا، وبهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع السكون 0 إلى سرعة 97 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 2.6 ثانية فقط.

تسلا سايبرتراك المعدلة

تعديلات مميزة للسيارة تسلا سايبرتراك الرياضية

ترتكز السيارة تسلا سايبرتراك على جنوط رياضية باللون الاسود أقرب إلى تصميم الدرع الحربي، بقياس يبلغ 26 بوصة، مع عجلات مصممة للتعامل مع التضاريس المختلفة، بالاضافة إلى سبويلر خلفي يعتمد على تصميم الاجنحة الصغيرة.

تسلا سايبرتراك المعدلة

ويبدو أن مانسوري أرادت أن تضيف تحسينات خارجية للهيكل، حيث ظهرت بدعامات أعلى منطقة العجلات، وعتبات جانبية من نفس اللون، والمصنوعة من ألياف الكربون، بالاضافة إلى صادم خلفي معاد تصميمة، وواجهة أمامية أكثر شراسة، إلى جانب زوج من الاضاءة أعلى الزجاج الأمامي.

تسلا سايبرتراك المعدلة

تضم السيارة تسلا سايبرتراك المعدلة من مانسوري، قمرة قيادة عصرية تتضمن مزيج من الجلود الفاخرة والزخارف، التي ظهرت في الكنسول الأمامي للمقصورة، والمقاعد، حيث جاءت ببعض اللمسات الفسفورية والكاربون فايبر.