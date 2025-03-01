الكنافة بالقلقاس: إبتكار يثير الجدل على السوشيال ميديا في رمضان

كل عام، تزداد ابتكارات الأطباق الرمضانية، ويعكس ذلك التطور المتزايد في المطبخ المصري والعربي بوجه عام. في رمضان هذا العام، أثار طبق الكنافة بالقلقاس، ضجة كبيرة بين رواد السوشيال ميديا، ليكون أحدث صيحة غذائية تشعل الأجواء على الإنترنت. بعد الأطباق الشهيرة مثل الكبدة والرنجة التي تحرص العائلات على تناولها في الإفطار، جاء دور الكنافة بالقلقاس لتثير فضول الكثيرين وتحظى بانتشار واسع بين محبي التجديد في المطبخ الرمضاني.

الكنافة بالقلقاس: مزيج غير تقليدي يجمع بين الحلو والحادق

الكنافة هي أحد أشهر الحلويات الرمضانية التي لا يخلو منها أي منزل في الشهر الكريم، لكن ماذا لو كان هناك طريقة جديدة لتحضير الكنافة باستخدام مكونات غير تقليدية؟ هذا ما فعله البعض هذا العام، حيث قاموا بابتكار "الكنافة بالقلقاس"، وهي وصفة تجمع بين المذاق الحلو للكنافة والمذاق المالح للقلقاس.

القلقاس، الذي يُعد من الخضروات الشهيرة والمحبوبة في المطبخ المصري، يتمتع بنكهة غنية ولذيذة، ويُضاف عادة في العديد من الأطباق التقليدية مثل المحاشي أو الطواجن. لكن هذه المرة، تم دمج القلقاس مع الكنافة، ليُصبح هذا الطبق مزيجاً مدهشاً من الطعم الحلو والمالح في آن واحد.

مكونات الكنافة بالقلقاس

250 جرام من الكنافة

300 جرام قلقاس مسلوق ومهروس

2 ملعقة كبيرة سكر

1/2 كوب زبدة ذائبة

1/2 كوب من الحليب المكثف

2 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

1/4 كوب من الفستق المجروش (للتزيين)

1/4 كوب من العسل أو الشيرة

طريقة التحضير:

تحضير الكنافة: في البداية، يتم تحضير الكنافة عن طريق تفكيك خيوطها وتحميرها في الزبدة حتى تصبح ذهبية اللون. ثم يُضاف إليها الحليب المكثف والسكر، ويتم تقليبها جيدًا.

تحضير القلقاس: يُسلق القلقاس جيدًا، ثم يُهرس ويُخلط مع القرفة والسكر لتعزيز الطعم الحلو والمالح.

دمج الكنافة بالقلقاس: في طبق فرن، يتم وضع طبقة من الكنافة المقرمشة، ثم تُضاف طبقة من خليط القلقاس المهروس، وتُغطى بطبقة أخرى من الكنافة.

الخبز: يُخبز الخليط في الفرن لمدة 15-20 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبياً.

التقديم: بعد إخراج الطبق من الفرن، يتم تزيينه بالفستق المجروش ويُسكب عليه العسل أو الشيرة الباردة.



لماذا الكنافة بالقلقاس؟

انتشار هذه الوصفة على السوشيال ميديا يعكس رغبة كبيرة لدى الكثيرين في تجربة النكهات الجديدة والمبتكرة. الكنافة بالقلقاس تقدم مزيجاً غير تقليدي بين الحلو والمالح، وهو ما يجعلها وجبة مثالية لكل محبي التجديد والتجربة. يجمع هذا الطبق بين المذاق الغني للقلقاس والقوام الهش والمقرمش للكنافة، ليشكل تجربة طهي مميزة للعديد من الأشخاص في رمضان هذا العام.