حسن الرداد: مسلسل عقبال عندكوا يتحدث عن العلاقة بين الرجل والست واختلاف الأفكار بينهما

تحدث الفنان حسن الرداد، عن مسلسل "عقبال عندكوا"، موضحا أن المسلسل يتحدث عن العلاقة بين الرجل والست واختلاف الأفكار بينهم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المُذاع عبر قناة "أون إي ودي إم سي": "العلاقة بين الرجل والست فيها كلام كتير جدا، والرجل صعب يفهم الست، والست نفس الموضوع، ونتيجة هذه الاختلافات بتحدث مشاكل كتيرة وتزداد نسب الطلاق".

وتابع: "المسلسل يتحدث عن العلاقة بين الرجل والست من خلال مجموعة مختلفة من النماذج الموجود من العلاقات الإنسانية والزيجات المختلفة ومن طبقات ومستويات اجتماعية وثقافية مختلفة".

وأضاف الفنان حسن الرداد، : "نسلط الضوء على هذه المشكلات بشكل كوميدي، ونبحث عن علاج هذه المشكلات".