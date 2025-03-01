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أول يوم رمضان.. أسعار الخضراوات والفاكهة السبت 1مارس 2025
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أول يوم رمضان.. أسعار الخضراوات والفاكهة السبت 1مارس 2025

خضار
خضار
ولاء عبد الكريم

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، السبت 1-3-2025، وفقا لسوق العبور.

‎أسعار الخضراوات والفاكهة فى أول يوم رمضان 2025

‎سعر كيلو الطماطم: من 2 إلى 4 جنيهات.

‎سعر كيلو البطاطس: من 4 إلى 8 جنيهًا

‎سعر الثوم: 20 جنيهًا.

‎سعر البصل: 14 جنيهًا.

‎سعر كيلو البسلة: من 10 إلى 16 جنيهًا.

‎سعر كيلو الملوخية: من 15 إلى 21 جنيهًا.

‎سعر كيلو الكوسة: 9 جنيهًا.

‎سعر كيلو الفاصوليا من 10 جنيهات إلى 20 جنيهات.

‎سعر الخيار من 8 إلى 12 جنيهًا.

‎سعر الفلفل الألوان 35 جنيهًا.

‎سعر البطاطا: 12 جنيهات

‎اسعار الفاكهة

‎سعر البرتقال البلدي: 13 جنيهًا.

‎سعر البرتقال السكري: 13 جنيهًا.

‎سعر اليوسفي: 22 جنيهًا.

‎سعر الكانتلوب: من 8 إلى 16 جنيهًا.

‎سعر البلح السيوي: 70 جنيهًا.

‎سعر الرمان: من 30 إلى 50 جنيهًا.

‎سعر الجوافة: 25 جنيهًا.

‎سعر الفراولة: 35  جنيهًا.

‎خوخ مستورد : 50 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة أسعار الخضراوات سعر كيلو لسوق العبور

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