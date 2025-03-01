أول يوم رمضان.. أسعار الخضراوات والفاكهة السبت 1مارس 2025

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، السبت 1-3-2025، وفقا لسوق العبور.
أسعار الخضراوات والفاكهة فى أول يوم رمضان 2025
سعر كيلو الطماطم: من 2 إلى 4 جنيهات.
سعر كيلو البطاطس: من 4 إلى 8 جنيهًا
سعر الثوم: 20 جنيهًا.
سعر البصل: 14 جنيهًا.
سعر كيلو البسلة: من 10 إلى 16 جنيهًا.
سعر كيلو الملوخية: من 15 إلى 21 جنيهًا.
سعر كيلو الكوسة: 9 جنيهًا.
سعر كيلو الفاصوليا من 10 جنيهات إلى 20 جنيهات.
سعر الخيار من 8 إلى 12 جنيهًا.
سعر الفلفل الألوان 35 جنيهًا.
سعر البطاطا: 12 جنيهات
اسعار الفاكهة
سعر البرتقال البلدي: 13 جنيهًا.
سعر البرتقال السكري: 13 جنيهًا.
سعر اليوسفي: 22 جنيهًا.
سعر الكانتلوب: من 8 إلى 16 جنيهًا.
سعر البلح السيوي: 70 جنيهًا.
سعر الرمان: من 30 إلى 50 جنيهًا.
سعر الجوافة: 25 جنيهًا.
سعر الفراولة: 35 جنيهًا.
خوخ مستورد : 50 جنيهًا.