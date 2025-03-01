أول يوم رمضان.. أسعار الخضراوات والفاكهة السبت 1مارس 2025

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، السبت 1-3-2025، وفقا لسوق العبور.

‎أسعار الخضراوات والفاكهة فى أول يوم رمضان 2025

‎سعر كيلو الطماطم: من 2 إلى 4 جنيهات.

‎سعر كيلو البطاطس: من 4 إلى 8 جنيهًا

‎سعر الثوم: 20 جنيهًا.

‎سعر البصل: 14 جنيهًا.

‎سعر كيلو البسلة: من 10 إلى 16 جنيهًا.

‎سعر كيلو الملوخية: من 15 إلى 21 جنيهًا.

‎سعر كيلو الكوسة: 9 جنيهًا.

‎سعر كيلو الفاصوليا من 10 جنيهات إلى 20 جنيهات.

‎سعر الخيار من 8 إلى 12 جنيهًا.

‎سعر الفلفل الألوان 35 جنيهًا.

‎سعر البطاطا: 12 جنيهات

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‎اسعار الفاكهة

‎سعر البرتقال البلدي: 13 جنيهًا.

‎سعر البرتقال السكري: 13 جنيهًا.

‎سعر اليوسفي: 22 جنيهًا.

‎سعر الكانتلوب: من 8 إلى 16 جنيهًا.

‎سعر البلح السيوي: 70 جنيهًا.

‎سعر الرمان: من 30 إلى 50 جنيهًا.

‎سعر الجوافة: 25 جنيهًا.

‎سعر الفراولة: 35 جنيهًا.

‎خوخ مستورد : 50 جنيهًا.