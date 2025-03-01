كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للحشائش البحرية .. انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان اليوم العالمي للحشائش البحرية.

وأوضح الانفوجراف أن العالم يحتفل في 1 مارس من كل عام باليوم العالمي للحشائش البحرية، وذلك للتوعية بأهميتها في الحفاظ على النظم البيئية البحرية؛ حيث تلعب هذه النباتات دورًا أساسيًا في توفير موائل للكائنات البحرية، وحماية السواحل من التآكل، وامتصاص الكربون، مما يساهم في مكافحة التغير المناخي.



وأشار إلى أن هناك 159 دولة على مستوى العالم تحتوي على الأعشاب البحرية وتقع على مساحة ٣٠٠ الف كيلو .

وأوضح أن أبرز أماكن الحشائش البحرية في مصر تقع في محمية السلوم وهي محمية بحرية تم إعلانها محمية طبيعية عام ٢٠١٠ علي مساحة ٣٨٣ كم.

ومحمية وادي الجمال "حماطة "

تم إعلانها كمحمية 2006 عام علي مساحة ١٩٩١ كم ، ومحمية جزر البحر الأحمر الشمالية.



