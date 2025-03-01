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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

معتدل نهارًا.. توقعات حالة الطقس أول يوم رمضان 2025

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في أول يوم من شهر رمضان المبارك لعام 2025، الذي يوافق 1 مارس، موضحة أن الطقس سيشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

طقس أول يوم رمضان 2025

وتابعت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي : "من المتوقع أن يشهد أول يوم رمضان طقسًا معتدلاً نهارًا في القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، بينما سيكون مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد". 

وأضافت أن "الطقس سيكون شديد البرودة ليلًا، وكذلك في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في الساعات المبكرة من اليوم".

الظواهر الجوية المتوقعة

وحذرت منار غانم من "وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، بالإضافة إلى الطرق القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية، لذا يجب على السائقين توخي الحذر". 

كما أشارت إلى "وجود نشاط للرياح على مناطق جنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، وجنوب البلاد، على فترات متقطعة، مما قد يزيد من شعور المواطنين بانخفاض درجات الحرارة".

فرص الأمطار

وفيما يتعلق بالأمطار، قالت غانم: "من المتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة مساءً، قد تكون متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحري، مع امتداد هذه الأمطار الخفيفة إلى السواحل الغربية على فترات متقطعة، ولكن لا داعي للقلق بشأن هذه الأمطار".

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وأوضحت غانم أن "حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، مع ارتفاع الموج بين 1.5 إلى 2.1 متر، والرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية شرقية". وأضافت "أما البحر الأحمر فسيكون بين المعتدل والمضطرب، مع ارتفاع الموج بين 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية ستكون شمالية غربية".

حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة البحرين الأحمر والمتوسط طقس أول يوم رمضان 2025

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