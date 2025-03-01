قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم السبت 1-3-2025
حدث فى أول يوم رمضان.. احتراق المسجد النبوى.. ودخول الفتح الإسلامى مصر.. ووفاة السيدة خديجة
بعد مشادة البيت الأبيض .. ما مصير صفقة المعادن بين أمريكا وأوكرانيا ؟
ترتيب جدول دوري Nile عقب انتهاء الجولة الـ 16
ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وبيتيس
مواعيد غلق المحلات والمطاعم خلال رمضان 2025 والفئات المستثناة
الإفتاء: صيام من ينام طول النهار ويستيقظ قبل المغرب صحيح ولكن بشرط
افطر فورا في تلك الحالة.. الصحة توجه نصائح لمرضي السكر في الصيام
ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ..تفاصيل طقس أول أيام شهر رمضان المبارك
أول يوم رمضان.. موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم السبت
مباريات الأهلي والزمالك ومنتخب مصر في شهر رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منخفض جوي يضرب البلاد من جديد..الأرصاد تحذر من طقس تلك الأيام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال أول أيام رمضان 2025، موضحة أبرز الظواهر الجوية التي ستشهدها البلاد.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إن طقس  أول أيام رمضان معتدلة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.

واسترسلت: الطقس يميل إلى الدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وستظل الأجواء شديدة البرودة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.

وأوضحت أن الأجواء ستظل باردة ليلًا، رغم ارتفاع درجات الحرارة نهارا، حيث ستتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 12 و13 درجة مئوية، بينما قد تنخفض في المدن الجديدة والمناطق الصحراوية إلى 10 درجات، وفي محافظات شمال الصعيد قد تصل إلى 9 درجات، ما يجعل فترات الليل شديدة البرودة، خاصة خلال ساعات الفجر.

ونوهت بأن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الأسبوع الأول من رمضان، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى اليوم إلى 22 درجة مئوية.

وأكلمت: درجات الحرارة سترتفع إلى 23 و24 درجة مئوية خلال يومي الاثنين والثلاثاء، وذلك نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية وامتداد مرتفع جوي في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، مما يجعل الطقس معتدلًا إلى دافئ نهارًا.

حذرت من حدوث تقلبات جوية اعتبارًا من يوم الأربعاء وحتى الجمعة، حيث ستتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على معظم محافظات شمال البلاد، وقد تكون رعدية في بعض المناطق.

رمضان الأرصاد الجوية درجات الحرارة طقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيلينسكي

زيلينسكي: ترامب استقبلني في البيت الأبيض لإهانتي

حالة الطقس

تغير مفاجئ.. حالة الطقس أول يوم في رمضان 2025

سفيرة أوكرانيا

كاميرات ترصد رد فعل سفيرة أوكرانيا خلال مشاجرة ترامب وزيلينسكي | فيديو

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 1 مارس 2025

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 1 مارس 2025

أحمد السقا

تفاصيل إصابة أحمد السقا خلال تصوير مسلسل العتاولة 2

صورة أرشيفية

بعد مشاجرة البيت الأبيض .. ترامب يكشف شرطه للقاء زيلينسكي مجددا

تصادم سيارتين بأسيوط

مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

الشيخ أحمد الطيب

طلب عاجل من شيخ الأزهر الشريف للمسلمين في أول ليالي رمضان

ترشيحاتنا

دعاء أول يوم رمضان 2025

دعاء أول يوم رمضان 2025.. ردده يفتح الله عليك من حيث لا تحتسب

دعاء اليوم الاول من رمضان

دعاء اليوم الأول من رمضان.. ردده بخشوع ليعينك الله على طاعته

ماذا كان يقول النبي محمد في أول يوم رمضان

ماذا كان يقول النبي محمد في أول يوم رمضان؟ .. كلمتان لا تهجرهما

بالصور

طريقة عمل حلويات سهلة في رمضان.. 6 وصفات مختلفة

حلويات
حلويات
حلويات

فطارك عندنا .. محشي مشكل وبط متحمر والحلو.. كنافة بالمانجو

محشي وبط
محشي وبط
محشي وبط

مستوحاة من الطائرات المقاتلة.. شاهد سيارة كورفيت مافريك الخارقة

كورفيت مافريك
كورفيت مافريك
كورفيت مافريك

رمضان بلا سكر.. كيف تختار مشروبات تجنبك المفاجآت السامة؟

رمضان بلا سكر: كيف تختار مشروباتك بعناية لتجنب المفاجآت السامة؟
رمضان بلا سكر: كيف تختار مشروباتك بعناية لتجنب المفاجآت السامة؟
رمضان بلا سكر: كيف تختار مشروباتك بعناية لتجنب المفاجآت السامة؟

فيديو

اعلان سليمان عيد

سليمان عيد في موقف صعب.. إعلان اتوقف واعتذار لكل النوبيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب.. وتأسيس نظام عالمي جديد!

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

المزيد