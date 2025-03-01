منخفض جوي يضرب البلاد من جديد..الأرصاد تحذر من طقس تلك الأيام

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال أول أيام رمضان 2025، موضحة أبرز الظواهر الجوية التي ستشهدها البلاد.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إن طقس أول أيام رمضان معتدلة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.

واسترسلت: الطقس يميل إلى الدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وستظل الأجواء شديدة البرودة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.

وأوضحت أن الأجواء ستظل باردة ليلًا، رغم ارتفاع درجات الحرارة نهارا، حيث ستتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 12 و13 درجة مئوية، بينما قد تنخفض في المدن الجديدة والمناطق الصحراوية إلى 10 درجات، وفي محافظات شمال الصعيد قد تصل إلى 9 درجات، ما يجعل فترات الليل شديدة البرودة، خاصة خلال ساعات الفجر.

ونوهت بأن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الأسبوع الأول من رمضان، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى اليوم إلى 22 درجة مئوية.

وأكلمت: درجات الحرارة سترتفع إلى 23 و24 درجة مئوية خلال يومي الاثنين والثلاثاء، وذلك نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية وامتداد مرتفع جوي في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، مما يجعل الطقس معتدلًا إلى دافئ نهارًا.

حذرت من حدوث تقلبات جوية اعتبارًا من يوم الأربعاء وحتى الجمعة، حيث ستتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على معظم محافظات شمال البلاد، وقد تكون رعدية في بعض المناطق.