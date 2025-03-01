قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1 مارس 2025
جرافات الاحتلال تهدم عددا من المنازل في مخيم نور شمس بالضفة الغربية
بتوجيهات الإمام الأكبر.. "بيت الزكاة والصدقات" يوزّع 3000 وجبة إفطار يوميًا بالجامع الأزهر
موعد أذان المغرب أول يوم رمضان فى القاهرة ومحافظات مصر
حكم الأكل والشرب بعد مدفع الإمساك.. الأزهر للفتوى يوضح
كبرت .. ابنة شيرين عبد الوهاب تظهر معها في إعلان رمضاني
إطلاق نار كثيف من دبابات إسرائيلية على طول محور فيلادلفيا
تطورات مفاوضات تجديد عقد رامي ربيعة مع النادي الأهلي
مشكلة شائعة في رمضان.. علاج سحري للتخلص من الإمساك
تلاوات لأول مرة.. خريطة غير مسبوقة لإذاعة القرآن الكريم في رمضان
زيلينسكي يصل إلى بريطانيا بعد لقاء محتدم مع ترامب في البيت الابيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غرفة الصناعات النسيجية تناقش تحديات القطاع وتطالب الحكومة بحلول عاجلة

غرفة الصناعات
غرفة الصناعات
ولاء عبد الكريم

عقدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات اجتماعًا أمس، برئاسة النائب محمد المرشدي، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع ووضع حلول عاجلة لها وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المنوطة.

جاء ذلك بحضور ممثلي مجلس الادارة ومن بينهم سيد البرهمتوشي، والنائب محمود الشامي، عيسى مصطفي عيسى، محمد فتحي أبوالفتوح، سمير سامى رياض، محمد نجيب، هشام غيدة، ومحمد الكاتب.


وجاء الاجتماع في إطار حرص الغرفة على دعم الصناعة الوطنية وتمكينها من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.  

وفي بداية الاجتماع، أكد النائب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن هذا اللقاء يأتي استجابة للدور المنوط بالغرفة في مناقشة المشاكل التي تواجه العاملين بالقطاع وطرح الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ تلك الحلول.

وقال المرشدي: "من أبرز التحديات التي نواجهها هي إغراق الأسواق بالبضائع التي تدخل بصفة غير شرعية، مما يؤثر سلبًا على المنتج المحلي.

وأضاف المرشدي أن اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء قد ناقشت موضوع التهريب بشكل جدي، مؤكدًا اهتمامها بحماية المنتجات والأسواق المصرية، وهو الأمر الذي يحمي المصانع ويعمل علي تشغيل العمالة الوطنية وتعزيز فرص العمل في القطاع.  

من جانبه، أشار النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة الغرفة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى أهمية الاجتماع في مناقشة قضايا حيوية تمس القطاع مثل "أكواد وتراخيص المنشآت الصناعية غير الخاضعة للمناطق الصناعية المعتمدة"، مؤكدًا أن الغرفة ستخاطب هيئة التنمية الصناعية لحل هذه المشكلة بشكل عاجل حتى لا تتأثر المصانع بمثل هذه الإجراءات.

وأضاف الشامي: " انه تم خلال الاجتماع ايضا مناقشة بعض المشاكل المتعلقة
بالأسعار الاسترشادية، والتي نرى ضرورة عقد اجتماعات دورية بشأنها بما يحقق الهدف المنشود منها".  
واشاد الشامي بالتحركات السريعة والاستجابة من جانب وزارة الصناعة والمسئولين من اجل تنمية وتطوير الصناعة المحلية بما يعمل علي تلبية الاحتياجات الداخلية وكذلك التصدير.

وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد الكاتب، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية على أهمية دور الأسعار الاسترشادية في حماية صناعة المنسوجات المحلية

وانتقد قيام بعض غير الملتزمين بالتلاعب وتقديم مستندات غير واقعية، ولذلك نطالب بمواجهة اي ممارسات من شأنها التأثير السلبي على هذه الصناعة المهمة.

وأضاف الكاتب أن الغرفة ستطالب ايضاً ممثلي هيئة التنمية الصناعية بإدراج أكواد النسيج المفتوح ضمن استثناءات إصدار التراخيص في المناطق غير المخصصة للنشاط الصناعي، مثل محافظة المحلة الكبرى ومدينة إدكو، وذلك لتسهيل عمل المصانع العاملة في هذه المناطق.  

وفي هذا الإطار تقدمت غرفة الصناعات النسيجية بمذكرة للدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية لإدراج النسيج المفتوح ( صنع أقمشة منسوجة متنوعة كود نشاط 131210) والنسيج الدائري (صنع أقمشة تريكو متنوعة كود نشاط رقم 139110) للأكواد في مكاتب هيئة التنمية الصناعية .

كما تطرق الاجتماع إلى أسعار الطاقة، حيث طالب بعض الأعضاء بتخفيض مدة تأمين استهلاك الغاز الطبيعي إلى 15 يومًا بدلًا من الشهر والنصف الحالي. وقال الكاتب: "رئيس الوزراء قد خفض سابقًا مدة التأمين إلى شهر حاليا ، ولكننا نطالب بتقليلها إلى 15 يومًا فقط لتخفيف العبء عن المنتجين خاصة أن الأرقام الخاصة بالاستهلاك كبيرة جدا.  

ومن جهته أكد الدكتور محمد فتحي،عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، على أهمية دعم صناعة الغزل والنسيج والملابس من خلال تسهيل عملها وإزالة العقبات التي تواجهها، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات.

وقال فتحي: "صناعة الغزل والنسيج تعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، ولذلك يجب أن نعمل على تذليل كل الصعوبات التي تعترض طريقها ووضع سياسات داعمة تسهل عمل المصانع، وذلك علي كافة المستويات.  

وأضاف فتحي: "زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة التصدير يتطلبان تعاونًا وثيقًا بين القطاع الخاص والحكومة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية السريعة".  

وفي ختام الاجتماع اكد محمد المرشدي رئيس الغرفة على أن الغرفة ستواصل متابعة هذه القصايا مع الجهات الحكومية المعنية، مشيرًا إلى أن الحلول العاجلة لهذه التحديات ستسهم في تحقيق نقلة نوعية لقطاع الغزل والنسيج المصري، الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

الوزراء الصناعات الأسواق المحلية غرفة الصناعات بالبضائع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سفيرة أوكرانيا

كاميرات ترصد رد فعل سفيرة أوكرانيا خلال مشاجرة ترامب وزيلينسكي | فيديو

تصادم سيارتين بأسيوط

مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

زيادة التموين 2025.. صرف 450 جنيهًا على كل بطاقة رسميًا لهذه الفئات في رمضان

زيادة التموين 2025.. صرف 450 جنيهًا على البطاقة رسميًا لهذه الفئات في رمضان

ترامب

بلومبرج: ترامب اتخذ قراره ببيع أوكرانيا

الاهلي

موعد مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش فى دوري nile

النادي الأهلي

جدول مباريات الأهلي في شهر رمضان 2025

النوم طول نهار رمضان

الإفتاء: صيام من ينام طول النهار ويستيقظ قبل المغرب صحيح ولكن بشرط

حالة الطقس اليوم

لا تنخدعوا.. انقلاب في حالة الطقس وتحذيرات من سقوط أمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

ولاد الشمس

منافسة بديعة.. ماجدة خير الله تشيد بأحمد مالك وطه دسوقي

نيللي كريم

نيللي كريم تهنئ جمهورها بحلول شهر رمضان الكريم

مسلسل الكابتن

مسلسل الكابتن الحلقة 2.. هل يعاني أكرم حسني من الخرف؟

بالصور

منى الحسيني تتحدث بعد غياب: نجاح البرامج الحوارية مش بالفساتين.. واستضفت «عتاولة مصر» فى حوار صريح دون مقابل مادي| حوار

الإعلامية القديرة منى الحسيني
الإعلامية القديرة منى الحسيني
الإعلامية القديرة منى الحسيني

كبرت .. ابنة شيرين عبد الوهاب تظهر معها في إعلان رمضاني

شيرين وابنتها هنا
شيرين وابنتها هنا
شيرين وابنتها هنا

طريقة عمل البلح في رمضان وصفات وعصائر.. أبرز أنواعه وأساليب تجفيفيه وتحضيره

طريقة عمل البلح في رمضان
طريقة عمل البلح في رمضان
طريقة عمل البلح في رمضان

طريقة عمل حلويات سهلة في رمضان.. 6 وصفات مختلفة

حلويات
حلويات
حلويات

فيديو

مشرحة أسوان

فضيحة في مشرحة أسوان.. استغلال وسرقة وشعوذة بجانب الموتى

اعلان سليمان عيد

سليمان عيد في موقف صعب.. إعلان اتوقف واعتذار لكل النوبيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد