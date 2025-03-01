بالجلابية والطبلة .. كاتي أول مسحراتية قبطية في دهب

اصحي يا نايم وحد الدايم رمضان كريم .. بهذه الكلمات تمارس كاتي ظريف اول مسحراتيه مسيحية بمدينة دهب تمارس مهنة المسحراتيه في شوارع دهب لإيقاظ الصائمين المسلمين ومشاركتهم فرحة شهر رمضان.

وجابت اول مسحراتية مسيحية شوارع دهب في أول ليلة سحور من ليالي رمضان.

ورصدت كاميرا موقع " صدي البلد " الاخباري بالصور والفيديو كاتي ظريف اول مسحراتيه قبطية في دهب.

وقالت ظريف انها تعمل في مهنة المسحراتي للعام الرابع علي التوالي وهي سعيدة بمشاركة المسلمين فرحة رمضان.

وكانت هنأت كاتي ظريف أول مسحراتيه مسيحية في دهب والتي تعمل مرشدة غطس المسلمين بالغطس تحت الماء في اعماق البحر وهي ترتدي زي المسحراتي و ممسكة فانوس رمضاني وكتبت لافته " رمضان كريم كل عام وانتم بخير".

وكانت بادرت كاتي ظريف أول مسحراتيه مسيحيه بمدينة دهب بتعليق زينات رمضان مع اهالي دهب المسلمين في جميع شوارع دهب.

واضافت ظريف أول مسحراتيه بدهب إنها سعيدة بتعليق الزينات مع المسلمين في شوارع دهب مشيرة إلي انها سوف تعمل للعام الرابع علي التوالي مسحراتيه طوال شهر رمضان مرتديه الجلابية البيضاء و ممسكة بـ طبلة وفانوس لإدخال الفرحة علي المسلمين وتابعت كاتي ان رمضان يجمع كل المصريين مسلمين ومسيحيين.

وأضافت كاتي إنه تعمل مسحراتيه منذ العام الثالث علي التوالي في شهر رمضان مشيرا إلي إنها كل عام تكون اجواء رمضانيه سعيدة في مدينة دهب.

أول مسحراتيه مسيحية تعلق زينة رمضان

بكل فرحة وحب بادرت كاتي ظريف أول مسحراتيه مسيحيه بمدينة دهب بتعليق زينات رمضان مع اهالي دهب المسلمين في جميع شوارع دهب.

"ادخل الفرحة علي اخواتي المسلمين"

وقالت كاتي ظريف أول مسحراتيه بدهب إنه سعيدة بتعليق الزينات مع المسلمين في شوارع دهب مشيرا إلي انها سوف تعمل للعام الثالث علي التوالي مسحراتيه طوال شهر رمضان مرتديه الجلابية البيضاء وممسكة بـ طبلة و فانوس لإدخال الفرحة علي المسلمين وتابعت كاتي ان رمضان يجمع كل المصريين مسلمين ومسيحيين.

وأضافت كاتي إنه تعمل مسحراتية منذ العام الرابع علي التوالي في شهر رمضان مشيرا إلي إنها كل عام تكون اجواء رمضانية سعيدة في مدينة دهب وتابعت ظريف انها تشارك إخوتها.





" رمضان في دهب حاجة تانيه "

المسلمين الافطار والسحور وتقوم بتوزيع التمر والعصائر قبل الافطار علي طريق دهب للمسافرين قائلة " رمضان في دهب حاجة تانيه " اجواء رمضانيه سعيدة في كل مدينة دهب .

" مرشدة غطس تعشق دهب "

واضافت كاتي انها تعمل في دهب مرشدة غطس للسياح في اعماق البحر وتعشق مدينة دهب واهلها الطيبين مشيرة إلي إن مدينة دهب من اجمل المدن علي مستوي العالم يعيش فيها اطياف المصريين اهلها البدو والشباب العاملين بها بالقطاع السياحي والاجانب الذين تركوا بلادهم عشقا في مدينة دهب .



