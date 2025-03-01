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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان في مصر.. اعرف كم باقي على الإفطار

موعد اذان المغرب
موعد اذان المغرب
أمل فوزي

يعد موعد اذان المغرب في مصر أول أيام رمضان 2025 م، من أكثر ما يبحث عنه الكثيرون في هذا الوقت، لأن اذان المغرب لا يعني فقط أنه قد حان وقت آخر صلوات النهار، وإنما أيضًا يعني انتهاء الصيام، الذي بدأ مع أذان الفجر، وهو ما يزيد أهمية اذان المغرب وكذلك أذان الفجر طوال شهر رمضان ، من هنا يتضح سبب كثر البحث عن موعد أذان المغرب في مصر أول أيام رمضان 2025 م.

موعد أذان المغرب في مصر أول أيام رمضان

ورد أن موعد اذان المغرب في مصر أول أيام رمضان ، في القاهرة في تمام الساعة 5:54 مساءً، أي أنه باقي على الإفطار أقل من ربع ساعة وينتهي صيام سكان القاهرة، فيما يتأخر عنهم أهل الإسكندرية 5 دقائق حيث يكون موعد اذان المغرب الساعة 5:59 مساء، وفي المنصورة يؤذن المغرب في تمام 5:53 مساء، وفي المحلة يؤذن 5:54 مساء، ويتقدم الوقت ثلاث دقائق في قنا حيث اذان المغرب في 5:51 مساء، ويصدح اذان المغرب في أسوان تمام الساعة 5:51 مساء.

اذان المغرب الساعه كام

يبحث كثيرون الآن عن اذان المغرب الساعه كام في أول يوم رمضان 2025 م، اليوم السبت الموافق 1مارس 2025م، وفيما يلي نعرض إجابة سؤال اذان المغرب الساعه كام في أول يوم رمضان 2025 في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

اذان المغرب في القاهرة  5:54 مساءً، و في الجيزة المَغرب 5:54 مساء، وفي القليوبية : المَغرب 5:54 مساء، أما في المنصورة : المَغرب 5:53 مساء، وفي الإسكندرية : وقت صلاة المغرب 5:59 مساء، وفي السويس : موعد صلاة المغرب 5:49 مساء، وكذلك في الإسماعيلية : موعد صلاة المغرب 5:50 مساء.

فيما أن اذان المغرب في المحلة الكبرى :موعد صلاة المغرب 5:54 مساء، وبني سويف: موعد صلاة المغرب 5:55 مساء، و في قنا : موعد صلاة المغرب 5:51 مساء، أما في أسوان : موعد صلاة المغرب 5:51 مساء، وعن كفر الشيخ : وقت صلاة المغرب 5:55 مساء، و في شبين الكوم موعد صلاة المغرب 5:55 مساء، وفي بور سعيد     5:49 مساء، أما في الأقصر 5:51 مساء وفي أسيوط 5:56 م، والفيوم 5:56م ، والبحيرة 5:57م، والمنيا 5:57م، وفي سوهاج 5:54 مساء، وشبين الكوم 5:55 مساء، والعريش 5: 43م.

موعد أذان المغرب في عدد من العواصم العربية

ونعرض فيما يلى موعد أذان المغرب في أول يوم رمضان 2025 بعدد من العواصم العربية في مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية في مكة ، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان، والعاصمة الإماراتية بأبو ظبى، و، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة بمكة المكرمة : موعد صلاة المغرب 6:32 م.
مواقيت الصلاة في لبنان وفقا لتوقيت بيروت : موعد صلاة المغرب 5:42م.
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان موعد صلاة المغرب 6:41 م.
مواقيت الصلاة في تونس : موعد صلاة المغرب 6:20 م.
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى: موعد صلاة المغرب 6:31 م.
مواعيد الصلاة بالعاصمة العراقية بغداد : موعد صلاة المغرب 6:06 م.
مواقيت الصلاة بالكويت : موعد صلاة المغرب 5:54 م.

مواقيت الصلاة في أول يوم رمضان 2025

يبحث كثيرون الآن عن أوقات الصلاة في أول يوم رمضان 2025 م، اليوم السبت الموافق1 مارس 2025م، وفيما يلي نعرض مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة : وقت صلاة الفجر 4:55 صباحًا ،وموعد صلاة الظهر 12:07 مساء ، موعد صلاة العصر 25: 3 مساءً، موعد صلاة المغرب 5:54 مساءً، موعد صلاة العشاء 7:11 مساء.

مواقيت الصلاة في الجيزة: الفجْر 4:55 صباحا،  الظُّهْر ١٢:٠٧ مساء، والعَصر 3:26 مساء، والمَغرب ٦:٠١ مساء، والعِشاء ٧:١١ مساء.

مواقيت الصلاة في القليوبية : الفجْر 4:55 صباحا،  الظُّهْر ١٢:٠٧ مساء، والعَصر 3:25 مساء، والمَغرب 5:54 مساء، والعِشاء ٧:١١ مساء.

مواقيت الصلاة في المنصورة : الفجْر 4:54 صباحا الظُّهْر ١٢:٠٧ مساء، والعَصر 3:24 مساء، والمَغرب 5:53 مساء، والعِشاء ٧:١٨ مساء.

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية : وقت صلاة الفجر 5:00 صباحًا، موعد صلاة الظهر 12:13 مساء، موعد صلاة العصر 3:30 مساء، موعد صلاة المغرب 5:59 مساء، موعد صلاة العشاء 7:17 مساء.

مواقيت الصلاة في السويس : وقت صلاة الفجر 4:49 صباحًا موعد صلاة الظهر 12:02 مساء، موعد صلاة العصر 3:20 مساء، موعد صلاة المغرب 5:49 مساء، موعد صلاة العشاء 7:06 مساء.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية : صلاة الفجر 4:50 صباحًا، موعد صلاة الظهر 12:03 مساء، موعد صلاة العصر 3:21 مساء، موعد صلاة المغرب 5:50 مساء، موعد صلاة العشاء 7:07 مساء.

مواقيت الصلاة في المحلة الكبرى : صلاة الفجر 4:55 صباحًا،  موعد صلاة الظهر 12:08 مساء، موعد صلاة العصر 3:25 مساء، موعد صلاة المغرب 5:54 مساء، موعد صلاة العشاء 7:12 مساء.

مواقيت الصلاة في بني سويف: وقت صلاة الفجر 4:55 صباحًا،  موعد صلاة الظهر 12:08 مساء، موعد صلاة العصر 3:27 مساء، موعد صلاة المغرب 5:55 مساء، موعد صلاة العشاء 7:12 مساء.

مواقيت الصلاة في قنا : صلاة الفجر 4:49 صباحًا،موعد صلاة الظهر 12:01 صباحا، موعد صلاة العصر 3:21 مساء، موعد صلاة المغرب 5:51 مساء، موعد صلاة العشاء 7:05 مساء.

مواقيت الصلاة فى أسوان : صلاة الفجر 4:49 صباحًا، موعد صلاة الظهر 12:01 صباحا، موعد صلاة العصر 3:21 مساء، موعد صلاة المغرب 5:51 مساء، موعد صلاة العشاء 7:05 مساء.

مواعيد الصلاة بكفر الشيخ : صلاة الفجر 4:56 صباحًا، وقت صلاة الظهر 12:09 صباحًا، موعد صلاة العصر 3:26 مساء، وقت صلاة المغرب 5:55 مساء، وقت صلاة العشاء 7:13 مساء.

مواقيت الصلاة فى العريش ، وقت صلاة الفجر 4:44 صباحًا، موعد صلاة الظهر 11:57 صباحًا، موعد صلاة العصر 14: 3 مساء، موعد صلاة المغرب 5:43 مساء، موعد صلاة العشاء 7:01 مساء.

دعاء الرسول عند الإفطار في أول أيام رمضان

يعد دعاء الرسول عند الإفطار في أول أيام رمضان ، هو من الأدعية المستحبة لأنه من أوقات إجابة الدعاء، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت».

وكان من دعاء النبي -صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" .

دعاء الإفطار عند أهل البيت

دعاء الافطار عند أهل البيت وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر عند قوم قال: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة". وفي رواية: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.

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