أنهى حياة شقيقه وصديقه.. كشف غموض جثتى جبل المراشدة بقنا

كشفت المعلومات الأولية، حول جثتى الشابين المعثور عليهما بجبل المراشدة التابعة لمركز الوقف غرب قنا، أن وراء الجريمة شاب شقيق أحد المجنى عليهما، حيث أطلق النار على شقيقه وأثناء محاولة صديقه التصدي له، أطلق عليه النار، ليسقط الشابين جثتين هامدتين بالمنطقة الصحراوية.

وعقب ارتكاب الجريمة تمكن المتهم، من الهروب إلى مكان غير معلوم حتى الآن، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبطه والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، لتقديمه إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن، عثرت على جثتي شابين على بعد أمتار بمنطقة صحراوية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، تبين أنهما لشابين أحدهما من قرية السمطا والآخر من قرية الطوابية، وتربطهما علاقة صداقة.

وجرى إخطار مرفق الإسعاف، للدفع بسيارة لنقل الجثتين، إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزى، لوضعهما تحت تصرف النيابة، وتبين أن الشابين في نهاية العقد الثالث من العمر، وأن أعيرة نارية أدت إلى وفاتهما في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.