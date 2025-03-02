في عملية استمرت 20 ساعة.. إنقاذ طفل بعد سقوطه في بئر عميقة بالأمازون

عرضت فضائية “يورونيوز عربي”، فيديو يرصد إنقاذ طفل بعد سقوطه في بئر عميقة بالأمازون في عملية استمرت 20 ساعة.

وأوضحت أنه شهدت منطقة الأمازون في بيرو عملية إنقاذ دراماتيكية انتهت بنجاح، يوم السبت، بعد سقوط طفل يبلغ من العمر 18 شهرًا في بئر ضيقة وعميقة بمقاطعة أوريانا.

وسقط الطفل، الذي يدعى خيسوس، في البئر التي يصل عمقها إلى 15 مترًا (50 قدمًا)، ما استدعى استنفارًا واسعًا من فرق الإنقاذ وقوات الأمن.

وأفادت السلطات أن عملية الإنقاذ استغرقت نحو 20 ساعة من الجهود المكثفة التي شارك فيها متطوعون وعناصر من البحرية والشرطة والجيش، إلى جانب فرق الإنقاذ.

