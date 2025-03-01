ترتيب الأهلي بجدول ترتيب الدوري قبل مواجهة الطلائع

يكثف النادي الأهلي استعداداته لمواجهة طلائع الجيش في الاسبوع السابع عشر من بطولة الدوري المصري من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وجاء ترتيب جدول الدوري المصري كالتالي قبل مواجهة الأهلي المرتقبة حيث يتواجد بالمركز الثاني برصيد 36 نقطة



موعد مباراة الأهلي مع طلائع الجيش

يواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش في التاسعة من مساء الأربعاء بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ17 والأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

تنقل مباراة اون تايم سبورت مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.



مواعيد مبارايات الجولة الأخيرة

وتُقام مباريات الجولة الـ17 لبطولة الدوري على مدار ثلاثة أيام هي الأثنين والثلاثاء والأربعاء التي توافق أيام 3 و4 و5 مارس المقبل.

يوم الإثنين في التاسعة مساءً تُقام ،ثلاثة مباريات هي البنك الأهلي مع حرس الحدود وفاركو مع الجونة والمصري مع مودن سبورت.

يوم الثلاثاء في التاسعة مساءً تُقام ثلاثة مباريات ، هي إنبي مع الزمالك وزد مع الإسماعيلي والإتحاد السكندري مع سموحة.

يوم الأربعاء في التاسعة مساءً تُقام أربعة مباريات ، هي الأهلي مع طلائع الجيش وبتروجت مع غزل المحلة وبيراميدز وسيراميكا.