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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان 2025 .. اعرف هتفطر امتى؟

موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان 2025
موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان 2025
محمد شحتة

يحين موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان 2025 في تمام الساعة 05:55 دقيقة، حيث تسحر المسلمون أول يوم رمضان حوالي الساعة 02:30 صباحا، استعدادا للصيام والقدرة على العمل والسعي للرزق.

وفي هذا التقرير نرصد إمساكية شهر رمضان 2025 كاملة والتي تتضمن موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2025 وباقي أيام الشهر الفضيل.

ويصوم المسلمون اليوم في مصر أول يوم رمضان، وفي نهاية اليوم يكثر البحث عن موعد أذان المغرب أول يوم رمضان حتى يفطروا وفقا للموعد المحدد ولا يحدث نسيان أو تناول للطعام قبل رفع الأذان.

ومدة ساعات الصوم أول يوم رمضان 2025، 13 ساعة و20 دقيقة، السحور 2:34، إمساك 4:34، الفجر 4:54، الشروق 6:21، الظهر 12:07، العصر 3:25، صلاة المغرب 5:54، العشاء 7:11.

موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان

- السبت 1 مارس الموافق 1 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و20 دقيقة، السحور 2:34، إمساك 4:34، الفجر 4:54، الشروق 6:21، الظهر 12:07، العصر 3:25، صلاة المغرب 5:54، العشاء 7:11.

- الأحد 2 مارس الموافق 2 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و21 دقيقة، السحور 2:33، إمساك 4:33، الفجر 4:53، الشروق 6:20، الظهر 12:07، العصر 3:26، صلاة المغرب 5:55، العشاء 7:12.

إمساكية شهر رمضان 2025

الإثنين 3 مارس الموافق 3 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 23 دقيقة، السحور 2:32، إمساك 4:32، الفجر 4:52، الشروق 6:19، الظهر 12:07، العصر 3:26، صلاة المغرب 5:55، العشاء 7:13.

الثلاثاء 4 مارس الموافق 4 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و25 دقيقة، السحور 2:31، إمساك 4:31، الفجر 4:51، الشروق 6:17، الظهر 12:07، العصر 3:26، صلاة المغرب 5:56، العشاء 7:13.

الأربعاء 5 مارس الموافق 5 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و27 دقيقة، السحور 2:30، إمساك 4:30، الفجر 4:50، الشروق 6:16، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:57، العشاء 7:14.

الخميس 6 مارس الموافق 6 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و29 دقيقة، السحور 2:29، إمساك 4:29، الفجر 4:49، الشروق 6:15، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:57، العشاء 7:15.

الجمعة 7 مارس الموافق 7 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و30 دقيقة، السحور 2:28، إمساك 4:28، الفجر 4:48، الشروق 6:14، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:58، العشاء 7:15.

مواقيت الصلاة رمضان 2025

السبت 8 مارس الموافق 8 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و32 دقيقة، السحور 2:27، إمساك 4:27، الفجر 4:47، الشروق 6:13، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب

الأحد 9 مارس الموافق 9 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و34 دقيقة، السحور 2:25، إمساك 4:25، الفجر 4:45، الشروق 6:12، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 5:59، العشاء 7:17.

الإثنين 10 مارس الموافق 10 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و36 دقيقة، السحور 2:24، إمساك 4:24، الفجر 4:44، الشروق 6:11، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:00، العشاء 7:17.

الثلاثاء 11 مارس الموافق 11 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و38 دقيقة، السحور 2:23، إمساك 4:23، الفجر 4:43، الشروق 6:09، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01، العشاء 7:18.

الأربعاء 12 مارس الموافق 12 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و39 دقيقة، السحور 2:22، إمساك 4:22، الفجر 4:42، الشروق 6:08، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01، العشاء 7:19.

عدد ساعات الصوم رمضان 2025
الخميس 13 مارس الموافق 13 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و41 دقيقة، السحور 2:21، إمساك 4:21، الفجر 4:41، الشروق 6:07، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:02، العشاء 7:19.

الجمعة 14 مارس الموافق 14 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و43 دقيقة، السحور 2:19، إمساك 4:19، الفجر 4:39، الشروق 6:06، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03، العشاء 7:20.

السبت 15 مارس الموافق 15 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و45 دقيقة، السحور 2:18، إمساك 4:18، الفجر 4:38، الشروق 6:05، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03، العشاء 7:21.

الأحد 16 مارس الموافق 16 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و47 دقيقة، السحور 2:17، إمساك 4:17، الفجر 4:37، الشروق 6:03، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:04، العشاء 7:21.

الإثنين 17 مارس الموافق 17 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و49 دقيقة، السحور 2:16، إمساك 4:16، الفجر 4:36، الشروق 6:02، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05، العشاء 7:22.

الثلاثاء 18 مارس الموافق 18 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و51 دقيقة، السحور 2:14، إمساك 4:14، الفجر 4:34، الشروق 6:01، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05، العشاء 7:23.

الأربعاء 19 مارس الموافق 19 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و53 دقيقة، السحور 2:13، إمساك 4:13، الفجر 4:33، الشروق 6:00، الظهر 12:03، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:06، العشاء 7:23.

الخميس 20 مارس الموافق 20 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و55 دقيقة، السحور 2:12، إمساك 4:12، الفجر 4:32، الشروق 5:59، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:06، العشاء 7:24.

الجمعة 21 مارس الموافق 21 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و56 دقيقة، السحور 2:11، إمساك 4:11، الفجر 4:31، الشروق 5:57، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:07، العشاء 7:25.

السبت 22 مارس الموافق 22 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و58 دقيقة، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:25.

الأحد 23 مارس الموافق 23 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة، السحور 2:08، إمساك 4:08، الفجر 4:28، الشروق 5:55، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:26.

الإثنين 24 مارس الموافق 24 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و2 دقيقة، السحور 2:07، إمساك 4:07، الفجر 4:27، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:09، العشاء 7:27.

الثلاثاء 25 مارس الموافق 25 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و4 دقائق، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:53، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:09، العشاء 7:27.

الأربعاء 26 مارس الموافق 26 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و6 دقائق، السحور 2:04، إمساك 4:04، الفجر 4:24، الشروق 5:51، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:10، العشاء 7:28.

الخميس 27 مارس الموافق 27 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و8 دقائق، السحور 2:03، إمساك 4:03، الفجر 4:23، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11، العشاء 7:29.

الجمعة 28 مارس الموافق 28 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و10 دقائق، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:49، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11، العشاء 7:29.

السبت 29 مارس الموافق 29 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و12 دقيقة، السحور 2:00، إمساك 4:00، الفجر 4:20، الشروق 5:48، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:12، العشاء 7:30.

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