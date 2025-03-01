سيد الناس الحلقة 1 .. عمرو سعد يخرج من السجن .. وسلوى عثمان تعد خالد الصاوي

طرحت منصة شاهد الالكترونية الحلقة الاولي من مسلسل سيد الناس ، والذي يخوض من خلاله الفنان عمرو سعد الماراثون الرمضاني الحالي.

وحملت الحلقة العديد من الاحداث حول الجارحي “عمرو سعد ” الذي يخرج من السجن بعد ان قضي ثلاث سنوات بدلًا من والده.

وكشفت الاحداث ان اشقاء الجارحي من والده يكنون له الكره ، حيث ان والدتهم اعتماد تكره بسبب زواج ابيه من سيدة اخري وانجابه منها ، فيما تسببت حبيبة الجارحي في مقتل زوجة شقيقه الاولي “ أحمد فهيم ” ، وهو ما جعله يقتل عائلتها ويسافر الي الخارج ، الا انه عاد بعد مرور مدة سقوط الحكم.

فيما كشفت الاحداث ان عمرو سعد وهو ابن سلوي عثمان والتي تزوجها والده في السر وحين علم بحملها قام باخد الابن منها وتربيته مع ابناء الهام شاهين ، بينما عادت سلوي عثمان للعمل في المنزل شرط الا تعترف ان عمرو سعد هو ابنها .

ووعدت سلوي عثمان زوجها السابق خالد الصاوي بعدم الحديث عن هذا الامر بعد وفاته.

ابطال مسلسل سيد الناس:

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، سلوي عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .



قصة مسلسل سيد الناس :

العمل تدور احداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الراجحي الذي يدخل في عداوة مع اشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .

تشهد أحداث مسلسل سيد الناس دخول ريم مصطفى التي تجسد دور أمنة زوجة عمرو سعد الذي يؤدي شخصية الجارحي أبو العباس (عمرو سعد) في صراعات من نوع خاص مع إلهام شاهين التي تلعب شخصية اعتماد الهواري زوجة والد عمرو سعد والذي يقدم دوره خالد الصاوي.

قنوات عرض مسلسل سيد الناس:

يعرض مسلسل سيد الناس علي عدد من القنوات الفضائية ومنها قناة mbc مصر وقناة mbc مصر دراما وقناة mbc العامة وقناة mbc العراق ، بالإضافة الي منصة شاهد الالكترونية .