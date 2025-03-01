رمضان 2025 .. هل توجد إجازات رسمية؟ وهذه مواعيد العطلات الأسبوعية في الشهر

اجازة شهر رمضان المبارك، يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية، رغبةً في تخصيص وقت أكبر للعبادة والاهتمام بالأعمال الدينية.

ورغم عدم وجود إجازات رسمية خلال أيام الشهر الفضيل، إلا أن العطلات الأسبوعية والإجازات التي تلي رمضان تمنح فرصة للراحة.

ويستعرض "صدي البلد" مواعيد العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية في شهر رمضان 2025 وما بعده من اجازات.

يسعى العديد من المواطنين إلى معرفة مواعيد الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية في شهر رمضان للاستفادة من فترة الراحة لأداء الصلاة والعبادات الدينية.

الإجازات الرسمية في شهر رمضان



بحسب ما أعلنه موقع رئاسة الجمهورية، لا توجد إجازات رسمية خلال أيام شهر رمضان، حيث لا تتوافق أي من أيامه مع العطلات الرسمية.

العطلات الأسبوعية في رمضان 2025



في شهر رمضان، يحصل الموظفون في القطاع الحكومي على العطلات الأسبوعية الرسمية يومي الجمعة والسبت، ما يعني أنهم سيحصلون على 8 أيام إجازة طوال الشهر بمعدل يومين في الأسبوع.

أما العاملون في القطاع الخاص، فتختلف عطلاتهم وفقًا لسياسة كل جهة، حيث قد تكون يومًا واحدًا أو يومين أو أكثر حسب طبيعة العمل.

أيام العطلات الأسبوعية في رمضان



- الجمعة 7 مارس

- السبت 8 مارس

- الجمعة 14 مارس

- السبت 15 مارس

- الجمعة 21 مارس

- السبت 22 مارس

- الجمعة 28 مارس

- السبت 29 مارس

الإجازات الرسمية بعد رمضان 2025



تستمر الإجازات الرسمية بعد نهاية شهر رمضان على النحو التالي:-

- إجازة عيد الفطر: من الأحد 30 مارس حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025.

- إجازة عيد شم النسيم: الإثنين 21 أبريل 2025.

- إجازة عيد تحرير سيناء: الجمعة 25 أبريل 2025.

- إجازة عيد العمال: الخميس 1 مايو 2025.

- إجازة عيد الأضحى: من الخميس 5 يونيو 2025 حتى الإثنين 9 يونيو 2025.

- إجازة رأس السنة الهجرية: الخميس 26 يونيو 2025.

- إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو: الإثنين 30 يونيو 2025.

- إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو: الأربعاء 23 يوليو 2025.

- إجازة المولد النبوي الشريف: الخميس 4 سبتمبر 2025.

- إجازة 6 أكتوبر - عيد القوات المسلحة: الإثنين 6 أكتوبر 2025.

ويتطلع الكثيرون إلى تخصيص وقت أكبر للعبادة والأنشطة الدينية، ولذلك فإن معرفة مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية تسهم في تنظيم الوقت بشكل أفضل خلال هذا الشهر الفضيل.

ورغم عدم وجود إجازات رسمية في أيام رمضان، فإن العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية التي تلي الشهر توفر فرصة للمواطنين للراحة وقضاء وقت ممتع مع الأسرة.