وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى بهتيم المركزي في أول أيام شهر رمضان

أجرى الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة تفقدية بمستشفى بهتيم المركزي في أول أيام شهر رمضان الكريم، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري وتقديم الخدمات الصحية على الوجه الأمثل.



وخلال جولته، تفقد وكيل الوزارة أقسام العنايات المركزة، وراجع بعض ملفات المرضى، مؤكدًا على ضرورة الاستغلال الأمثل لأسرة العناية المركزة لضمان تقديم الرعاية اللازمة للحالات الحرجة.

كما زار قسم الحضّانات، حيث اطمأن على اتباع المعايير الصحية السليمة للحفاظ على صحة الأطفال حديثي الولادة.



كما شملت الجولة تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث تأكد الدكتور الشلقاني من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للحالات الطارئة، واطمأن على أحوال المرضى ومستوى الرعاية المقدمة لهم وتأكد ايضا من توافر الادوية الاستراتيجية بصيدلية المستشفي.



وتفقد وكيل الوزارة ايضا وحدة الغسيل الكلوي واطمأن علي اتباع معايير مكافحة العدوي ، واستمع الي المرضي واطمأن علي رضاهم عن الخدمه الطبية المقدمة.



كما شهد وكيل الوزارة تجهيز غرفة الاشعة المقطعية والتي تم توفيرها من قبل وزارة الصحة والسكان لتلبية جميع احتياجات المرضي.