قرأ ثلث القرآن .. من هو الشيخ عمرو البدري صاحب تريند التراويح؟

تداول رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأحد المشايخ من صلاة التراويح وسط تفاعل وحفاوة كبيرة من المتابعين بسبب ما فعله خلال الصلاة.. فما القصة؟

الصورة المتداولة كانت من أحد مساجد الجيزة وصاحبها الشيخ عمرو البدري أحد المشايخ المعروفين والذي اعتاد إمامة المصلين في صلاة التراويح.

ماذا حدث في صلاة التراويح؟

فاجأ البدري، المصلين وقرأ ثلث القرآن أي 10 اجزاء كاملة خلال صلاة التراويح، حيث استمرت الصلاة قرابة الأربع ساعات تخللتها خطبة من الشيخ عن فضل شهر رمضان وكيفية استغلاله في العبادة والتقرب من الله.

رغم طول مدة الصلاة، إلا أن المصلين أشادوا بأسلوب الشيخ المميز في تلاوة القرآن، مؤكدين أنها ليست المرة الأولى التي يفعلها الشيخ، حيث سبق وفعلها في أعوام سابقة، إلا أنه أصبح ترند هذا العام بعد نشر بوست خاص به على إحدى الصفحات الخاصة بمحافظة الجيزة.

تم تداول هذا المنشور بكثرة عبر الصفحات والجروبات المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الكثير من المتابعين عن الشيخ عمرو البدري وما فعله.

من هو الشيخ عمرو البدري؟

بالبحث عن الشيخ عمرو البدري، تبين أنه ُولد في مركز الصف بمحافظة الجيزة، حيث نشأ في بيئة قرآنية ساعدته على التفوق في مجال حفظ وتلاوة القرآن الكريم، حيث أتم حفظ كتاب الله كاملاً في سن الثالثة عشرة على يد فضيلة الشيخ عادل بدر، الذي كان له دور بارز في تأصيل قواعد الحفظ والتجويد لديه منذ صغره.

وبحسب صفحته الشخصية على "الفيسبوك"، حصل البدري على إجازات متعددة بأعلى الأسانيد المتصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث حصل على إجازة بالقراءات السبع بأعلى سند في العالم وإجازة بالقراءات العشر الصغرى والكبرى من فضيلة الشيخ مصباح الدسوقي، أحد كبار العلماء وتلميذ الشيخ الفاضلي علي أبو ليلة.

حصل عمرو البدري أيضا على المركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية في مسابقة القرآن الكريم التابعة لوزارة التعليم العالي، وذلك لمدة 3 سنوات متتالية أثناء دراسته الجامعية.

بالإضافة إلى التدريس، يشغل الشيخ عمرو البدري منصب إمام وخطيب في عدة مساجد داخل جمهورية مصر العربية، كما عمل مشرفاً للقرآن الكريم في مركز الرواق الأزهري التابع للأزهر الشريف، حيث ساهم في الإشراف على حلقات التحفيظ وتطوير طرق تدريس القرآن الكريم.

انتشرت تلاوة الشيخ عمرو البدري بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، محققة أكثر من 10 مليون مشاهدة، حيث حظيت تلاوته بقبول واسع بين محبي القرآن الكريم.